محافظ الغربية: حملات نظافة مستمرة ليلًا ونهارًا في 12 مدينة لضمان بيئة حضارية

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات على مدار الساعة في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل دون توقف لضمان تحقيق أعلى مستوى من النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة.

جهود محافظ الغربية

وأضاف المحافظ: “نعمل وفق خطة متكاملة تستهدف رفع المخلفات أولًا بأول، وتكثيف الحملات ليلًا ونهارًا لضمان عدم تراكمها. لن نسمح بأي تهاون في ملف النظافة، ونواصل جهودنا لتقديم خدمات متميزة تليق بأهالي الغربية.”

وشدد اللواء أشرف الجندي على أن هذه الحملات تتم بالتنسيق مع الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لضمان التنفيذ الفوري لأي توجيهات تتعلق بالنظافة ورفع الإشغالات، مشيرًا إلى أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على نظافة البيئة.

حملات نظافة عامة



واختتم المحافظ تصريحاته قائلًا: “هدفنا هو جعل الغربية نموذجًا في النظافة والانضباط، والحملات مستمرة بلا توقف لتحقيق هذا الهدف.”