المقاومة الفلسطينية تطالب الدول العربية والإسلامية بخطوات عملية لإنقاذ أهالي غزة
محتجون يعترضون طريق بن جفير ويرفعون صور المحتجزين في غزة
موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن
محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة
قرار حاسم من شيرين عبد الوهاب وإجراء قانوني .. آخر التطورات
نوال الزغبي عن عودة شيرين وحسام: لا أريد الحديث عن أى فنانة
بسبب بطولة أمم إفريقيا.. أليو ديانج يؤجل تجديد عقده مع الأهلي
وزير التعليم بجامعة اليابان: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة مستقبل الطلاب
محافظ الجيزة: تعامل فوري مع أي متغيرات مكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-8-2025
برلماني: تزايد المجاعة داخل قطاع غزة لحظة مأساوية في التاريخ الإنساني
خطر متصاعد.. الحر القاتل يهدد 2.4 مليار عامل حول العالم
محافظات

تعليم الغربية: انتظام لجان امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

الغربية أحمد علي

انتظمت لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بمحافظة الغربية، للعام الدراسي المنتهى 2024/2025 ،اليوم السبت، فى يومها السابع حيث يؤدى الامتحانات 6913 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة.

تعليم الغربية 


وتتضمن مواد امتحانات اليوم للدور الثانى للثانوية العامة ، الأحياء وذلك لشعبة " العلوم " والرياضيات التطبيقية لشعبة " الرياضيات" والإحصاء للشعبة " الأدبية" للنظام الجديد، ومادتى الرياضيات التطبيقية " الديناميكا" لشعبة الرياضيات والإحصاء للشعبة العامة وذلك للنظام القديم.

توجيهات محافظ الغربية 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد أكد أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش جميع المقار الامتحانية، إلى جانب 19 استراحة للقائمين بأعمال الامتحانات بسعة 492 سريراً، مزودة بكافة وسائل المعيشة الكريمة، بما يليق بالدور الحيوي للمعلمين والكوادر المشاركة في الامتحانات، بجانب تكليف مجالس المدن والأحياء بتطثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان الامتحانية.

تجهيز جميع اللجان 


من جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالأثاث المناسب، والإضاءة الجيدة، والمراوح المثبتة لضمان راحة الطلاب، وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية، بواقع ثلاث عصا لكل لجنة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية ووزير التربية والتعليم.

تفعيل غرف العمليات 


كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول، وحل أي مشكلات قد تواجه رؤساء اللجان، خلال فترة امتحانات الدور الثانى للثانوية.

