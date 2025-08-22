قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شباب ورياضة الغربية تواصل تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

الغربية أحمد علي

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالغربية تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في عدد من الألعاب الرياضية المختلفة، والتي تستهدف إعداد جيل واعد من الأبطال الرياضيين.

جهود محافظ الغربية 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

كما تواصلت تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي فى لعبة كرة السله( براعم ) بمباراه وديه بين فريق المشروع ونادي سيتي .

تحرك أمني عاجل 

ويأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية من مختلف الفئات العمرية، وتأهيلهم ليكونوا نواة لمستقبل الرياضة المصرية على المستويين المحلي والدولي.

تقام فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالغربية وتحت اشراف الاستاذة شوكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة.

اخبار محافظة الغربية تدريبات براعم الشباب والرياضة بالغربية دورات تدريبية

