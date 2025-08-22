شباب ورياضة الغربية تواصل تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالغربية تنفيذ فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في عدد من الألعاب الرياضية المختلفة، والتي تستهدف إعداد جيل واعد من الأبطال الرياضيين.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وبتوجيهات اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

كما تواصلت تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي فى لعبة كرة السله( براعم ) بمباراه وديه بين فريق المشروع ونادي سيتي .

ويأتي تنفيذ هذه التدريبات في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية من مختلف الفئات العمرية، وتأهيلهم ليكونوا نواة لمستقبل الرياضة المصرية على المستويين المحلي والدولي.

تقام فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالغربية وتحت اشراف الاستاذة شوكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة.