بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشبكات العمومية بقرية وافي التابعة لمركز مدينة المحلة الكبرى.

نفي مياه الشرب والصرف بالغربية

وقال اللواء محمد عبد الفتاح يوسف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اليوم في بيان، إن الشركة تلقت شكوى تخص مياه الشرب في إحدى قرى المحلة الكبرى حول وجود فيروس A في مياه الشرب، وعلي الفور تم تشكيل لجنة من كيميائيين وفنيين لمعاينة المياه وجميع العينات من منازل مختلفة بالقرية من المياه العمومية. وبالتحليل المباشر للمياه باستخدام أحدث الأجهزة والإمكانيات الحديثة، تبين أن مياه الشرب نظيفة وخالية تمامًا من أي بكتيريا أو فطريات، وصالحة للاستخدام.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالغربية أن اللجنة المتخصصة بالكشف عن المياه قامت بمسح لكل المنازل واختبار المياه بجمع عينات من أماكن متفرقة من القرية، وبسؤال المواطنين تبين أن جميع القرية تستخدم طلمبات منزلية أرضية لمياه الآبار، وجاري عمل تحليل للعينات الخاصة بالمياه لمعرفة ما إذا كانت صالحة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، رغم أنها مياه آبار خاصة بالمواطنين لتخفيف استهلاكهم من فواتير المياه العمومية.

حل أزمة مياه الشرب

وأكمل اللواء محمد يوسف: "عند الكشف المباشر عن جميع المنازل ووصلات المياه المنزلية للقرية، تبين أن عددًا كبيرًا من المنازل قام بدق طلمبات خاصة بهم لمياه جوفية قادمة من أعماق الأرض".

تجدر الإشارة إلى أن اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة، عند استقبال الشكوى عن وجود تلوث بالمياه، توجه بنفسه مع الفرق الفنية والكيميائية لمتابعة الوضع ميدانيًا وأخذ عينات من المنازل بنفسه لمتابعة الوضع.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتؤكد الشركة أنها تسهر الليالي لتقديم أفضل خدمات للمواطنين، وأن المياه نظيفة تمامًا وخالية من أي أمراض، وتمر بأكثر من اختبار تحت إشراف كامل ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة.