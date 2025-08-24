قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: الدولة حريصة على زيادة الاستثمار الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير
الزمالك ينتظر خطابا رسميا من فيفا واتحاد الكرة بقيد الكيني أرون
مطاردة ساخنة بين الأهالي ونسناس هارب في أرمنت.. ما القصة ؟
خامنئي: نرفض الإملاءات الأمريكية.. ولا حل مع واشنطن لأنها تسعى لإخضاعنا
الوزير: مستعدون لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين
ناشئات مصر للطائرة يفتتحن مشوارهن في بطولة إفريقيا بالفوز على مدغشقر
التنمية المحلية: 220 ألف مشروع بتمويل 34 مليار جنيه توفر 1.4 مليون فرصة عمل
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
محافظات

بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل

رئيس مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية
رئيس مياة الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص تلوث مياه الشرب ودعوة المواطنين لعدم استخدام مياه الشبكات العمومية بقرية وافي التابعة لمركز مدينة المحلة الكبرى.

نفي مياه الشرب والصرف بالغربية

وقال اللواء محمد عبد الفتاح يوسف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، اليوم في بيان، إن الشركة تلقت شكوى تخص مياه الشرب في إحدى قرى المحلة الكبرى حول وجود فيروس A في مياه الشرب، وعلي الفور تم تشكيل لجنة من كيميائيين وفنيين لمعاينة المياه وجميع العينات من منازل مختلفة بالقرية من المياه العمومية. وبالتحليل المباشر للمياه باستخدام أحدث الأجهزة والإمكانيات الحديثة، تبين أن مياه الشرب نظيفة وخالية تمامًا من أي بكتيريا أو فطريات، وصالحة للاستخدام.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالغربية أن اللجنة المتخصصة بالكشف عن المياه قامت بمسح لكل المنازل واختبار المياه بجمع عينات من أماكن متفرقة من القرية، وبسؤال المواطنين تبين أن جميع القرية تستخدم طلمبات منزلية أرضية لمياه الآبار، وجاري عمل تحليل للعينات الخاصة بالمياه لمعرفة ما إذا كانت صالحة أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، رغم أنها مياه آبار خاصة بالمواطنين لتخفيف استهلاكهم من فواتير المياه العمومية.

حل أزمة مياه الشرب

وأكمل اللواء محمد يوسف: "عند الكشف المباشر عن جميع المنازل ووصلات المياه المنزلية للقرية، تبين أن عددًا كبيرًا من المنازل قام بدق طلمبات خاصة بهم لمياه جوفية قادمة من أعماق الأرض".

تجدر الإشارة إلى أن اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة، عند استقبال الشكوى عن وجود تلوث بالمياه، توجه بنفسه مع الفرق الفنية والكيميائية لمتابعة الوضع ميدانيًا وأخذ عينات من المنازل بنفسه لمتابعة الوضع.

دعم الأسر والعائلات

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، وتؤكد الشركة أنها تسهر الليالي لتقديم أفضل خدمات للمواطنين، وأن المياه نظيفة تمامًا وخالية من أي أمراض، وتمر بأكثر من اختبار تحت إشراف كامل ومتابعة مستمرة من وزارة الصحة.

اخبار محافظة الغربية مياه الشرب نفي تلوث مياه

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

شاكر محظور

مواجهة جديدة للبلوجر شاكر محظور فى النيابة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة

رسامة شمامسة جدد لكنيسة العذراء بالمحمودية على يد الأنبا إيلاريون

وزارة الصحة

الصحة: صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يتحمل رسوم المتقدمين لامتحانات البورد

أمراض النباتات

"أمراض النباتات" ينظم برنامجا تدريبيا متخصصا لرفع كفاءة 70 مهندسا بالحجر الزراعي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

