تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يستجيب لشكاوى أهالي عزبة أبو وافي بالمحلة.. حلول فورية لمشكلة الصرف الصحي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة التحرك الفوري إلى عزبة أبو وافي التابعة لمركز المحلة الكبرى، والدفع بعدد من سيارات كسح المياه وكافة المعدات اللازمة لتسليك شبكات الصرف الصحي ورفع التراكمات، وذلك دعماً لحل مشكلة طفح الصرف الصحي التي عانى منها الأهالي خلال الأيام الماضية. وقد تمت الاستجابة بالفعل فور ورود الشكوى إلى المحافظة.

جهود محافظ الغربية 

وعقد محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعاً عاجلاً بديوان عام المحافظة مع اللواء محمد عبد الفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، والمهندس محمد أبو طيرة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لمناقشة الموقف ووضع الحلول العاجلة وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة والهيئة تقارير فنية أوضحت أن شبكة الصرف الصحي بالمنطقة قد أُنشئت بجهود ذاتية للأهالي منذ سنوات، وهو ما أدى إلى بعض المشكلات الفنية المتكررة. كما أكد مسؤولو الشركة والهيئة أن العزبة ستدخل ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعد الانتهاء من تغطية القرى المدرجة ، بما يضمن توفير خدمة صرف صحي آمنة ومستدامة للأهالي.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها من الخدمات الأساسية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين، مشدداً على أن المحافظة لن تدخر جهداً في التعامل الفوري مع أي شكوى والعمل على تقديم حلول جذرية وليست مؤقتة.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته قائلاً: رضا المواطن هو الهدف الأول لكل جهد نقوم به، وسنعمل على أن تصل خدمات الصرف الصحي لعزبة أبو وافي بشكل كامل ضمن خطة التطوير الشاملة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى والمناطق التابعة لها”، موجهاً الشكر للأهالي على تعاونهم وصبرهم لحين استكمال المشروعات القومية الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية.

