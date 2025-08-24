قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للمرة الثانية.. محافظ الغربية يُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 223 درجة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة سريعة للمطالب المتكررة من أولياء الأمور، أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن موافقته على خفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 / 2026 إلى 223 درجة بدلًا من 225 درجة.

 وذلك بناءً على المقترح المقدم من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة وشاملة لعدد الطلاب وأعداد المدارس والإمكانات المتاحة، مع مراعاة الكثافة المقترحة داخل الفصول وتطبيق مبدأ أولوية المجموع، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، مشددًا على أن الهدف هو التخفيف عن كاهل الأسر وإتاحة فرص أكبر لأبنائنا الطلاب في الالتحاق بالتعليم الثانوي العام.

وأضاف الجندي أن خفض درجات القبول بالثانوي العام يأتي في إطار مراعاة البُعد الإنساني والاجتماعي، وانطلاقًا من حرص المحافظة على دعم حق الطلاب في التعليم وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتوازنة.

كما تقرر أيضًا تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية وفقًا للجداول المعتمدة، وذلك بعد مراجعة شاملة شملت أعداد المدارس والكثافات المقررة، بما يضمن استمرار تقديم خدمة تعليمية متميزة.

دعم طلاب وطالبات 

ومن جانبه، أعرب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الغربية على دعمه المستمر للعملية التعليمية وتفهمه لاحتياجات الأسر، مؤكدًا أن المديرية ستعمل على تنفيذ التوجيهات بكل دقة ومتابعة التوزيع الجغرافي للطلاب بما يحقق استقرار العملية التعليمية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

اخبار محافظة الغربية دعم طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الثانوية

