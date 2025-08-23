عقب غرق 6 طالبات.. اخلاء شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن إخلاء شواطئ القطاع الغربي والعجمي بالكامل كإجراء احترازي، في أعقاب الحادث الذي خلف حالة من الحزن والصدمة بين رواد الشاطئ وسكان المنطقة.

وقال العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه تم رفع الرايات الحمراء منذ صباح اليوم على شواطئ العجمي وأبو تلات، والتي تعني منع السباحة نهائيًا حفاظًا على حياة المواطنين.

وأضاف أن القرار جاء استنادًا إلى تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي حذرت من ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية، مشيرًا إلى أن الإدارة كثفت تواجد المنقذين، مع التنبيه المستمر على المصطافين بعدم النزول إلى البحر في ظل هذه الظروف الجوية غير المستقرة.