قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عالم بالأزهر: الأمة لا تنهض إلا بالمتقنين المخلصين في أعمالهم.. وهذا جزاؤهم
سر صورة إمام عاشور في ملعب التتش.. إعلامي يكشف
خلاص وافق بس فاضل حاجة واحدة .. خبر مثير عن أشرف بن شرقي مع الأهلي
القرار لم يُحسم.. محمد الشناوي جاهز لحراسة مرمى الأهلي أمام المحلة
دعاء شهر ربيع الأول .. ماذا يقال عند بداية الشهر الهجري؟
هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي من أجل المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب
بوروسيا دورتموند يتعادل مع سانت باولي 3-3 في مباراة مثيرة بالبوندسليجا
دي بروين يسجل ويقود نابولي للفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي
وزير التعليم العالي يوجه بحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد وإتاحة إعادة ترتيب رغباتها
القومي للطفولة والأمومة يعزي أسر ضحايا أبو تلات في وفاة بناتهن غرقا
هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا.. حبس عامل تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

استخراج شعر من معدة فتاه
استخراج شعر من معدة فتاه
إيمان عبد اللطيف

شهدت الصين حالة طبية نادرة، بعد أن استخرج الأطباء كرة شعر ضخمة بلغ وزنها نحو 2 كيلوجرام من معدة فتاة مراهقة تُدعى "نينى"، تبلغ من العمر 15 عامًا، إثر معاناتها من عادة غريبة تمثلت في نتف شعرها وتناوله لسنوات طويلة، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل خطير وظهور مضاعفات عديدة، ولك وفقًا لما نشره موقع scmp.

تعود القصة إلى يوليو الماضي، عندما توجهت نينى برفقة والدتها إلى مستشفى ووهان للأطفال في مقاطعة هوبى، بعد إصابتها بآلام شديدة في المعدة جعلتها غير قادرة على الأكل وأدت إلى انهيار صحتها العامة.

كانت الفتاة نحيفة للغاية، إذ لم يتجاوز وزنها 35 كيلوجرامًا على الرغم من أن طولها بلغ 1.6 متر، كما توقفت دورتها الشهرية منذ ستة أشهر.

وأظهرت الفحوص الطبية أن نينى تعاني من فقر دم حاد بالإضافة إلى انسداد معدي ناتج عن كتلة شعر متراكمة استقرت في بطنها على مدى ست سنوات.

وفي 14 يوليو، خضعت لعملية جراحية دقيقة، حيث اكتشف الأطباء أن معدتها قد تضخمت إلى ضعف حجمها الطبيعي بسبب تراكم الشعر وبقايا الطعام، وبعد إزالة الكتلة بدأت حالتها في التحسن، وتمكنت من تناول الطعام بعد خمسة أيام فقط من العملية.

استخراج شعر فتاه الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

ترشيحاتنا

أحمد جمال

أحمد جمال يتألق فى حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي

مي سليم

فستان ذهبي مثير.. شاهد أحدث ظهور لـ مي سليم

امينة خليل

بفستان أسود ملفت .. أحدث ظهور لـ أمينة خليل

بالصور

جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

بداية مشوقة لحكاية Just You بطولة تارا عماد بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

بحضور أشرف زكي وفردوس عبد الحميد .. بدء عزاء يحيي عزمي بمسجد الشرطة

عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي
عزاء يحيي عزمي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد