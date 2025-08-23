بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

شهدت الصين حالة طبية نادرة، بعد أن استخرج الأطباء كرة شعر ضخمة بلغ وزنها نحو 2 كيلوجرام من معدة فتاة مراهقة تُدعى "نينى"، تبلغ من العمر 15 عامًا، إثر معاناتها من عادة غريبة تمثلت في نتف شعرها وتناوله لسنوات طويلة، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية بشكل خطير وظهور مضاعفات عديدة، ولك وفقًا لما نشره موقع scmp.

تعود القصة إلى يوليو الماضي، عندما توجهت نينى برفقة والدتها إلى مستشفى ووهان للأطفال في مقاطعة هوبى، بعد إصابتها بآلام شديدة في المعدة جعلتها غير قادرة على الأكل وأدت إلى انهيار صحتها العامة.

كانت الفتاة نحيفة للغاية، إذ لم يتجاوز وزنها 35 كيلوجرامًا على الرغم من أن طولها بلغ 1.6 متر، كما توقفت دورتها الشهرية منذ ستة أشهر.

وأظهرت الفحوص الطبية أن نينى تعاني من فقر دم حاد بالإضافة إلى انسداد معدي ناتج عن كتلة شعر متراكمة استقرت في بطنها على مدى ست سنوات.

وفي 14 يوليو، خضعت لعملية جراحية دقيقة، حيث اكتشف الأطباء أن معدتها قد تضخمت إلى ضعف حجمها الطبيعي بسبب تراكم الشعر وبقايا الطعام، وبعد إزالة الكتلة بدأت حالتها في التحسن، وتمكنت من تناول الطعام بعد خمسة أيام فقط من العملية.