مياه القناة: إصلاح الكسور المفاجئة بالشبكات الرئيسية وإعادة تشغيل الخدمة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، الانتهاء تماماً من أعمال اصلاح جميع الكسور والاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية في وقت قياسي، فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، بإقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".



مياه القناة : الانتهاء من اصلاح الكسور المفاجئة وأعادة تشغيل الخدمة

قال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه فور تلقي البلاغات لغرفة العمليات انتقلت فرق الطوارئ من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي 10 بوصات بمنطقة أبو رضوان بالسبع أبار غربية، كما تم الانتهاء من اعمال اصلاح كسر مفاجئ 4 بوصات بمنطقة ابوعدسه بمركز ابوصوير، واصلاح كسر مفاجئ 9 بوصة بمنطقة نفيشه القبلية طريق الدريسه، كما تم اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه 6 بوصات المغذي لمنطقة السويدات بقرية 30 يونيه.

كما تم الانتهاء من أعمال اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه 6 بوصات علي طريق المشروع والمغذي لمنطقة الخمسين التابعة لمركز أبوصوير، والانتهاء من اصلاح خط 10 بوصات علي طريق منطقة أم مشاق بالقصاصين، كما تم اصلاح خط 600 مم بشارع المعاهده، واصلاح خط 8 بوصات بقرية العبور بالقنطرة شرق، وعلى الفور تمت عمليات الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وأعادة ضخ وتشغيل الخدمة للمواطنين في وقت قياسي.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إلى استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، علي مستوى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.