استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
محافظات

مياه القناة: إصلاح الكسور المفاجئة بالشبكات الرئيسية وإعادة تشغيل الخدمة

محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، الانتهاء تماماً من أعمال اصلاح جميع الكسور والاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية في وقت قياسي، فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، بإقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".


قال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه فور تلقي البلاغات لغرفة العمليات انتقلت فرق الطوارئ من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي 10 بوصات بمنطقة أبو رضوان بالسبع أبار غربية، كما تم الانتهاء من اعمال اصلاح كسر مفاجئ 4 بوصات بمنطقة ابوعدسه بمركز ابوصوير، واصلاح كسر مفاجئ 9 بوصة بمنطقة نفيشه القبلية طريق الدريسه، كما تم اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه 6 بوصات المغذي لمنطقة السويدات بقرية 30 يونيه.

كما تم الانتهاء من أعمال اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه 6  بوصات علي طريق المشروع والمغذي لمنطقة الخمسين التابعة لمركز أبوصوير، والانتهاء من اصلاح خط 10 بوصات علي طريق منطقة أم مشاق بالقصاصين، كما تم اصلاح خط 600 مم بشارع المعاهده، واصلاح خط 8 بوصات بقرية العبور بالقنطرة شرق، وعلى الفور تمت عمليات الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وأعادة ضخ وتشغيل الخدمة للمواطنين في وقت قياسي.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على التجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، و بورسعيد، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

واضاف اللواء عبد الحميد عصمت، إلى استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، علي مستوى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

