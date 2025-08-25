قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
أخبار البلد

انطلاق المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات 1000 كادر طبي في الصحة النفسية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات 1000 من الكوادر الطبية والمهنيين غير المتخصصين في مجال الصحة النفسية.

 يأتي هذا البرنامج في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة وشركة “فياترس مصر”، لدعم المبادرة الرئاسية “صحتك سعادة”، التي تهدف إلى تحقيق تغطية شاملة وفعالة للرعاية النفسية على مستوى الجمهورية.

‎أكد الدكتور حسام عبد الغفار،المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يركز على تمكين الكوادر من التعرف على الاضطرابات النفسية المتنوعة واكتشافها مبكرًا، مما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويضمن استدامتها. وأضاف أن هذا الاستثمار في العنصر البشري يمثل حجر الزاوية في تحقيق رؤية مصر 2030، حيث يساهم في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة من خلال دمج الصحة النفسية في منظومة الرعاية الأولية.وتشمل المرحلة الأولى محافظات: القاهرة، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، بني سويف، السويس، كفر الشيخ، والإسماعيلية، لضمان تغطية جغرافية واسعة وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.

‎من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتطوير المهني المستمر، أن التدريب يمتد على مدار يومين من خلال ثلاث دورات تدريبية متكاملة، ويستهدف 1000 طبيب من أطباء الرعاية الأولية، والمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى الأطباء العاملين في قطاع المبادرات عبر المحافظات. وأكد أن هذا البرنامج يندرج تحت مظلة مبادرات “بداية جديدة لبناء الإنسان” و”100 مليون صحة”، ضمن إطار المبادرة الرئاسية “صحتك سعادة”، ليصبح أداة فعالة في تعزيز الوعي والكشف المبكر.

‎وفي سياق متصل، شددت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات، على أن الصحة الجسدية لا تكتمل دون الاهتمام بالصحة النفسية، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على آليات الكشف المبكر للاضطرابات النفسية وتطوير مهارات الإحالة إلى المتخصصين المناسبين. وأضافت أن هذا النهج يضمن تقديم رعاية متكاملة وفعالة، مع رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، لتحقيق حياة أفضل وأكثر سعادة للمصريين.

‎كما أشارت الدكتورة سمر فؤاد، مدير إدارة التدريب بالإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن البرنامج مصمم بشكل علمي متكامل ليستهدف الأطباء غير المتخصصين في الطب النفسي، حيث تم إعداد المحتوى التدريبي بالتعاون مع نخبة من الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، ليتماشى مع أحدث المعايير العالمية، مما يضمن تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا في جودة الخدمات.

‎بدوره، أعرب الدكتور محمد سويلم، مدير شركة “فياترس مصر وشمال أفريقيا”، عن فخره بالشراكة مع وزارة الصحة، مؤكدًا أن هذه المبادرة جزء من سلسلة مبادرات الشركة في مصر ، تعكس التزامًا طويل الأمد بتحسين الصحة النفسية والبدنية. وأضاف أن الهدف هو إحداث تغيير حقيقي في حياة ملايين الأفراد من خلال دمج إدارة الاضطرابات النفسية في الرعاية الأولية، وتوفير العلاج والدعم اللازمين، لتعزيز الصحة المجتمعية في مصر.

‎شهد إطلاق البرنامج حضور نخبة من القيادات، بما في ذلك الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية؛ الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب؛ الدكتورة داليا ذكريا، مدير أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب؛ الدكتورة ناهد سمير، نائب مدير الأكاديمية؛ الدكتورة منى منير، مدير الشؤون المؤسسية والوصول إلى الأسواق في مصر وشمال أفريقيا؛ والدكتور سامح نسيم، المدير الطبي لشركة “فياترس” بمصر وشمال أفريقيا.

الجهود المتواصلة لتحقيق صحة نفسية أفضل للجميع

‎يُعد هذا البرنامج دليلاً على الجهود المتواصلة لتحقيق صحة نفسية أفضل للجميع، ودعوة للمجتمع للمشاركة في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.

