التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
زلزال يضرب الاهلى..ابراهيم فايق يكشف عن رحيل الجوهرة وفرمان من ريبيرو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ..ترقبوها عبر هذا الرابط خلال أيام
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته
مدير جمعية الإغاثة الطبية: الوضع الإنساني في غزة كارثي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذير عاجل من شراء أو استئجار شقق داخل هذه العقارات.. ما القصة؟

أحمد أيمن

في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين وضمان سلامتهم وأمنهم، أصدر محافظ الجيزة تحذيراً للمواطنين بشأن شراء أو استئجار وحدات سكنية تقع داخل عقارات مخالفة. 

يأتي هذا التحذير بعد رصد إعلانات مضللة تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين لشراء وحدات سكنية من عقارات غير قانونية. 

شراء شقق في عقارات مخالفة

تزايدت التحذيرات الرسمية من خطورة شراء وحدات سكنية داخل العقارات المخالفة في الآونة الأخيرة، حيث أكدت محافظة الجيزة أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تتوافق مع قانون التصالح سيتم إزالتها بشكل فوري. 

كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه العقارات والمعلنين عنها. وبالتالي، فإن المواطنين الذين يقررون شراء وحدات في هذه المباني قد يتعرضون لخسائر فادحة نتيجة إزالة العقار بالكامل أو إيقاف استكمال البناء.

لذا، تحث الجهات المعنية المواطنين على عدم الانجراف وراء العروض المغرية التي يقدمها بعض المخالفين، وتشدد على ضرورة التأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة قبل الشروع في أي عملية شراء، بحسب بيان محافظة الجيزة.

التحقق من التراخيص قبل الشراء

تؤكد الجهات المختصة على أن التحقق من التراخيص الرسمية قبل الإقدام على شراء وحدات سكنية هو أمر ضروري وحيوي، حيث يعتبر الضمان الحقيقي لسلامة الاستثمار العقاري وحماية أموال المواطنين.

وبحسب التحذير الصادر من محافظة الجيزة، فإن شراء وحدة داخل عقار مخالف قد يعرض المشتري لخطر فقدان مدخراته بالكامل إذا صدر قرار إزالة في أي وقت.

علاوة على ذلك، فإن الالتزام بالقوانين والاشتراطات البنائية يسهم في تنظيم العمران داخل المحافظة، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويضمن استقرار السوق العقاري.

نصائح قبل شراء العقارات 

لضمان سلامة الاستثمار العقاري، هناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها كالآتي:

تحقق من الموقف القانوني: قبل اتخاذ أي قرار بالشراء، يجب التأكد من أن العقار يمتلك التراخيص اللازمة.

استشارة الخبراء: في كثير من الأحيان يجب استشارة الخبراء في المجال العقاري، الذين يمكنهم تقديم المشورة حول الوضع القانوني للعقارات.

تجنب العروض المغرية: كن حذراً من العروض التي تبدو مغرية للغاية، فغالبًا ما يكون هناك أسباب خفية وراءها.

اطلب الوثائق اللازمة: تأكد من مطالبة البائع بتقديم كافة الوثائق الرسمية الخاصة بالعقار، مثل رخص البناء وشهادات الصلاحية.

الجيزة أخبار الجيزة عقارات مخالفة تحذير محافظة الجيزة قانون التصالح

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتابعان غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية بالدور الثاني

الأزهر يتابع غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية بالدور الثاني

مفتي الجمهورية يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة سعاد الأحمد الصباح

مفتي الجمهورية يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخة سعاد الأحمد الصباح

إجازة المولد النبوي

إجازة المولد النبوي الشريف 2025.. اعرف موعدها

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

