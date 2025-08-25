تحذير عاجل من شراء أو استئجار شقق داخل هذه العقارات.. ما القصة؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين وضمان سلامتهم وأمنهم، أصدر محافظ الجيزة تحذيراً للمواطنين بشأن شراء أو استئجار وحدات سكنية تقع داخل عقارات مخالفة.

يأتي هذا التحذير بعد رصد إعلانات مضللة تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين لشراء وحدات سكنية من عقارات غير قانونية.

شراء شقق في عقارات مخالفة

تزايدت التحذيرات الرسمية من خطورة شراء وحدات سكنية داخل العقارات المخالفة في الآونة الأخيرة، حيث أكدت محافظة الجيزة أن جميع المخالفات البنائية الحديثة التي لا تتوافق مع قانون التصالح سيتم إزالتها بشكل فوري.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه العقارات والمعلنين عنها. وبالتالي، فإن المواطنين الذين يقررون شراء وحدات في هذه المباني قد يتعرضون لخسائر فادحة نتيجة إزالة العقار بالكامل أو إيقاف استكمال البناء.

لذا، تحث الجهات المعنية المواطنين على عدم الانجراف وراء العروض المغرية التي يقدمها بعض المخالفين، وتشدد على ضرورة التأكد من الموقف القانوني والتراخيص الصادرة قبل الشروع في أي عملية شراء، بحسب بيان محافظة الجيزة.

التحقق من التراخيص قبل الشراء

تؤكد الجهات المختصة على أن التحقق من التراخيص الرسمية قبل الإقدام على شراء وحدات سكنية هو أمر ضروري وحيوي، حيث يعتبر الضمان الحقيقي لسلامة الاستثمار العقاري وحماية أموال المواطنين.

وبحسب التحذير الصادر من محافظة الجيزة، فإن شراء وحدة داخل عقار مخالف قد يعرض المشتري لخطر فقدان مدخراته بالكامل إذا صدر قرار إزالة في أي وقت.

علاوة على ذلك، فإن الالتزام بالقوانين والاشتراطات البنائية يسهم في تنظيم العمران داخل المحافظة، مما يعزز من بيئة الاستثمار ويضمن استقرار السوق العقاري.

نصائح قبل شراء العقارات

لضمان سلامة الاستثمار العقاري، هناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها كالآتي:

تحقق من الموقف القانوني: قبل اتخاذ أي قرار بالشراء، يجب التأكد من أن العقار يمتلك التراخيص اللازمة.

استشارة الخبراء: في كثير من الأحيان يجب استشارة الخبراء في المجال العقاري، الذين يمكنهم تقديم المشورة حول الوضع القانوني للعقارات.

تجنب العروض المغرية: كن حذراً من العروض التي تبدو مغرية للغاية، فغالبًا ما يكون هناك أسباب خفية وراءها.

اطلب الوثائق اللازمة: تأكد من مطالبة البائع بتقديم كافة الوثائق الرسمية الخاصة بالعقار، مثل رخص البناء وشهادات الصلاحية.