محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة مخالفات البناء باللبيني وحدائق الأهرام

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الهرم في استكمال أعمال إزالة المباني المخالفة بشارع سلطان خطاب المتفرع من شارع اللبيني وشارع مسجد التوحيد بالقطاع الجنوبي وذلك في إطار خطة المحافظة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء.

كما تابع المحافظ أعمال الإزالة الجارية لمخالفات البناء بالعقارين رقمي 187 ص و 20 ع موجهاً بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة بحزم واسترداد هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في مواجهة مخالفات البناء والتعديات مشيراً إلى أن تلك الجهود تأتي حفاظاً على المظهر الحضاري وردع المخالفين وضمان عدم تكرار هذه المخالفات التي تضر بحقوق المواطنين.

تابع الاعمال ميدانياً ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومعتز مسعود رئيس قطاع هضبة الأهرام والأجهزة المعنية وشرطة المرافق .