جزار بدرجة بلطجي.. الداخلية تكشف ملابسات ضرب صاحب محل بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على بائع بأحد المحال بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من إحدى السيدات ونجلها "عامل بأحد المحال" مصاب بجرح قطعى بالقدم – مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام) بتضررهما من أحد الأشخاص “جزار” لقيامه بالتعدى على نجلها باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته عقب حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات حول البيع والشراء.

وتم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه لذات الخلافات.