الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: التجهيزات جارية لإقامة 3 معارض أهلا مدارس رئيسية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حرص المحافظة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع والخدمات والسعي نحو تحقيق ذلك بصورة دورية تنفيذاً لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة وأجهزة الدولة من الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الجيزة فعاليات اجتماع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة والذي عقد برئاسة المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس الإدارة بمقر الغرف التجارية بميدان الجيزة.

وفي مستهل كلمته عبّر محافظ الجيزة عن سعادته بحضور فعاليات مجلس الإدارة مؤكداً دعم المحافظة الكامل لأنشطة الغرفة وحرصه على زيادة حجم التعاون والتنسيق بما يعزز قدرة الدولة وأجهزتها على توفير احتياجات المواطنين وتلبية طموحاتهم.

وخلال الاجتماع اطلع المحافظ علي الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض السلع المخفضة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة " أهلا مدارس " والتي ستشمل السلع المدرسية والمواد الاستهلاكية والتموينية والأدوات المنزلية.

وأشار المهندس عادل النجار إلى عزم المحافظة إقامة ثلاثة معارض رئيسية بمناطق العمرانية وإمبابة والبدرشين، إلى جانب معارض أخرى تغطي جميع الأحياء والمراكز والمدن بالإضافة إلى المدن الجديدة والمعارض التي يقيمها المساهمون.

كما استمع المحافظ لعدد من الموضوعات المتعلقة بتشكيل اللجان التنظيمية المعنية بإدارة المعارض المقرر إقامتها موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتمويل والتنظيم وتسكين العارضين لبدء العمل.

وأكد النجار على أعضاء المجلس بضرورة توفير السلع بشكل دائم طوال فترة إقامة المعارض وبأكبر نسبة تخفيضات ممكنة للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكداً أن ما يقوم به أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية والمساهمون والمشاركون يمثل واجباً وطنياً يعكس تكاتف المجتمع لدعم جهود الدولة.

وأشاد المحافظ بالدور الفاعل للغرفة في مختلف الأنشطة والفعاليات الهادفة لتعزيز جهود المحافظة في تنظيم المعارض الموسمية والدائمة بمختلف أنحاء الجيزة.

وفي هذا السياق شدد محافظ الجيزة على أنه يتابع بشكل مباشر سير أعمال التحضير للمعارض لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار عادلة مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهداً في تسهيل عمل العارضين وتذليل أية عقبات بما يحقق الهدف من إقامة هذه المعارض وهو خدمة المواطنين أولاً.

من جانبه رحّب المهندس أسامة الشاهد بمحافظ الجيزة والوفد المرافق مشيراً إلى رغبة جميع أعضاء مجلس الإدارة في بذل المزيد من الجهد لتعزيز التعاون مع المحافظة وجميع أجهزة الدولة لدعم المواطنين وإيصال الخدمات إليهم بصورة ميسرة تتناسب مع مستوى الدخل والتحديات التي يواجهونها.

وشهد الاجتماع توزيع المهام والأدوار الخاصة بكل جهة والاتفاق على الجدول الزمني لإقامة المعارض والمواقع المتاحة بكل حي ومركز ومدينة.

حضر الاجتماع محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ومحمود البلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة و أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، وأعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية بالجيزة.

