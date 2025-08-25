الرسالة الأخيرة للصحفي الفلسطيني محمد سلامة قبل استشهاده

استشهد المصور الفلسطيني محمد سلامة جراء قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس، مما أثار استنكاراً واسعاً في الأوساط الفلسطينية.



وكتب محمد سلامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"

من سيمسح دموع الأمهات وهنّ يودعن أقمارهنّ الشهداء؟

من سيخفف عن صغارنا وجع فقدان عائلاتهم؟

من سينتشل بقايا أجساد الشهداء من تحت الركام؟".



وقد قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهود نزع سلاح حزب الله، وذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء اللبناني بدعم خطة أمريكية لنزع سلاح الجماعة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف الإطار الأمريكي الهادف إلى نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى، وهي الخطوة التي أثارت انقسامات حادة في البلاد.