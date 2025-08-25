قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل عصير البنجر بالجزر.

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر:

ثمرة متوسطة من البنجر.

4 ثمرات متوسطة من الجزر.

لتر من الماء.

عصير ليمونة.

عسل أو سكر للتحلية حسب الرغبة.

طريقة التحضير لعمل عصير البنجر بالجزر:

يتم تقشير البنجر والجزر ويغسل جيدًا.

يقطع الجزر والبنجر إلى مكعبات.

توضع الماء في إناء وترفع على النار حتى تصل إلى درجة الغليان.

يوضع البنجر والجزر في الماء المغلي ويترك على نار متوسطة لمدة خمس دقائق.

يرفع البنجر والجزر من على النار ويترك حتى يبرد تمامًا.

يوضع الجزر والبنجر والماء المستخدم في السلق في الخلاط. يوضع عصير الليمون،

ويوضع السكر أو العسل حسب الرغبة.

تضرب المكونات جيدًا في الخلاط حتى تصبح مشروب سائل.

يحفظ العصير في الثلاجة حتى يبرد .