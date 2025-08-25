قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

صور الأقمار الصناعية
صور الأقمار الصناعية
أمل مجدى

أظهرت صور الأقمار الصناعية فتح إثيوبيا عدة بوابات من المفيض العلوي لسد النهضة صباح 24 أغسطس 2025، في خطوة وصفت بالـ "متأخرة" بعد أن امتلأ خزان السد بنحو 64 مليار متر مكعب.

وكشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك تحت عنوان: “فتح بوابات المفيض العلوى لسد النهضة”، أن بعض الصور الفضائية (Sentinel-1) أضهرت فتح إثيوبيا صباح يوم 24 أغسطس 2025 عدة بوابات من المفيض العلوى لسد النهضة فى خطوة تأخرت كثيرًا بعد أن امتلأ خزان سد النهضة بحوالى 64 مليار م3 وقبل أن تمر المياه من أعلى مفيض الممر الأوسط، والتخزين الحالى أكثر من تخزين العام الماضى الذى توقف عند 60 مليار م3 فى 5 سبتمبر 2024، أقصى تصريف نحو 200 مليون م3/يوم لكل بوابة، سوف يتم التأكد من عدد البوابات المفتوحة الأيام القادمة من خلال الصور الفضائية فى حالة عدم وجود سحب.

تأخير فتح بوابات المفيض العلوية

وأضاف الدكتور شراقي أن انخفاض معدل هطول الأمطار عن المتوسط فى حوض النيل الأزرق خلال النصف الأول من موسم الأمطار الحالى قد أدى إلى تأخير فتح بوابات المفيض العلوية.


توقعات بزيادة الأمطار خلال النصف الثاني من الموسم

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرةأن الأمطار ما زالت أقل من معدلاتها إلا أنه وطبقا لتقديرات مركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية من المتوقع أن تزداد الأمطار خلال النصف الثانى من الموسم. 

وقال شراقي: لا توجد معلومات مؤكدة عن عدد التوربينات التى تم تركيبها حتى الآن من الثلاثة عشرة توربين، كما أن الانخفاض الحالى فى كمية الأمطار لن يؤثر على حصة مصر هذا العام حيث أن التخزين فى بحيرة ناصر مطمئن.
 

وعلى الرغم من الفيضانات والسيول التي ضربت أديس أبابا وجنوب إثيوبيا، في أول أغسطس الجاري، إلا أن معدل هطول الأمطار انخفض قليلًا على بعض المناطق فى حوض النيل الأزرق الذى يقع بداخله سد النهضة خلال يوليو الماضي، وهو ما أخر مرور المياه من أعلى الممر الأوسط أيام قليلة، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية حجم المخزون فى بحيرة سد النهضة.

