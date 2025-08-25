قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إنشاء محطة رفع صرف صحي لخدمة أهالي قرى منيل شيحة وطموه

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية منيل شيحة التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحطة تُعد أحد المشروعات الحيوية حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية 45 ألف متر مكعب يوميًا ومن المقرر أن تخدم أهالي قرى منيل شيحة وعرب منيل شيحة وطموه، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية الخاصة بالمحطة بنسبة 100%، فضلًا عن الانتهاء من خط الطرد الواصل بين محطة طموه ومحطة منيل شيحة بنسبة 100%.

وأضاف المهندس عادل النجار أن المحافظة لن تدخر جهدًا في متابعة كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بشكل دوري حتى تدخل الخدمة وتحقق الغرض منها، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل أهمية كبيرة في تحسين جودة الحياة وتعزيز مقومات التنمية بالمناطق الريفية.

وأوضح النجار أن ما يتبقى لاستكمال المشروع هو إطلاق التيار الكهربائي حيث يجري حاليًا تنفيذ أعمال حفر الكابلات اللازمة إلى جانب ربط خط طرد منيل شيحة على مجمع أبو النمرس .

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل أي عقبات متبقية مع عقد اجتماعات تنسيقية عاجلة لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع بما يضمن دخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

كما شدد على أن الدولة حريصة على تسريع وتيرة المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن دخول محطة منيل شيحة الخدمة سيكون إضافة نوعية لشبكة الصرف الصحي بالمنطقة ويعكس جدية الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية.

وفي ختام الجولة، أكد محافظ الجيزة أن المحافظة تسعى دائمًا إلى دفع العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مشيرًا إلى أن ما يتم من إنجازات على أرض الواقع هو ثمرة لتكامل الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة وتعاون المواطنين وأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمالًا لخطة الدولة في رفع كفاءة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع القرى والمراكز، بما يواكب خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة: إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والنائب حسام عاشور عضو مجلس النواب، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وزينهم إدريس رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، والمهندس محمد عبد العظيم بالجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

