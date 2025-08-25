قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
عزة عاطف

فالجسم المتحرك يبقى في حالة حركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، وبالتالي فإن الطاقة الأكبر تستهلك في بداية تحريك السيارة من حالة السكون، بينما يتطلب الحفاظ على حركة السيارة طاقة أقل بكثير.

لماذا استهلاك الوقود داخل المدن أعلى؟

داخل المدن، يضطر السائق للتوقف باستمرار عند إشارات المرور، ومعابر المشاة، وعلامات التوقف. 

كل مرة تعيد فيها السيارة الانطلاق بعد التوقف تستهلك طاقة ووقودًا إضافيًا. 

كما أن المحرك يحتاج إلى زيادة عدد دوراته في الدقيقة لتوليد قوة كافية لإعادة دفع السيارة للأمام.

ثبات السرعة على الطرق السريعة

على الطرق المفتوحة، تسير السيارة بسرعة ثابتة نسبيًا، مما يحافظ على عدد دورات منخفض للمحرك ويقلل من استهلاك الوقود. 

ومع أن مقاومة الهواء تزداد مع السرعة، إلا أن كفاءة استهلاك الوقود عادةً تكون أفضل من القيادة المتقطعة داخل المدينة، حتى تصل إلى سرعات عالية جدًا يبدأ معها السحب الهوائي في رفع الاستهلاك.

عند القيادة على الطريق السريع، عادةً ما يكون محرك سيارتك عند عدد دورات منخفض نسبيًا في الدقيقة. 

هذا لأن سيارتك في حالة حركة بالفعل، وتحتاج إلى طاقة (بنزين) أقل للحفاظ على سرعتها. 

فالجسم المتحرك يبقى متحركًا، ومع ازدياد السرعات، يقل استهلاك الوقود لقطع مسافات أطول، حتى يصبح السحب الهوائي لسيارتك كبيرًا جدًا، ويضطر محركك إلى بذل جهد أكبر للحفاظ على قوة دفع السيارة في الهواء.

طرق تحسين كفاءة استهلاك الوقود

الحفاظ على الثبات في القيادة هو المفتاح، حيث يمكن للسائق تقليل الاستهلاك من خلال:

  • التنبؤ بحركة المرور لتجنب التوقف المفاجئ.
  • تخفيف السرعة تدريجيًا بدلًا من الكبح القوي.
  • التسارع بشكل معتدل دون ضغط مفرط على المحرك.

بهذه الطرق، يمكن الحصول على أقصى كفاءة ممكنة، وتوفير الوقود، وتقليل الانبعاثات الضارة.

استهلاك الوقود تحسين كفاءة استهلاك الوقود البنزين استهلاك البنزين البنزين في السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

نجم نابض

نجم نابض ويد بشرية.. ماذا يحدث فى السماء؟

في ظل اختتام الشياطين الحمر استعدادهم.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة وتفاصيل الاستعدادات الأخيرة

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

بالصور

طريقة عمل عصير البنجر بالجزر

عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:
عمل عصير البنجر بالجزر:

أفضل طريقة لإزالة الملصقات من السيارة دون إتلاف الطلاء

ملصقات السيارات
ملصقات السيارات
ملصقات السيارات

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

القردة لي لي
القردة لي لي
القردة لي لي

دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد