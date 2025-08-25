دراسة: استهلاك الوقود في المدن أسوأ من الطرق السريعة

فالجسم المتحرك يبقى في حالة حركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية، وبالتالي فإن الطاقة الأكبر تستهلك في بداية تحريك السيارة من حالة السكون، بينما يتطلب الحفاظ على حركة السيارة طاقة أقل بكثير.

لماذا استهلاك الوقود داخل المدن أعلى؟

داخل المدن، يضطر السائق للتوقف باستمرار عند إشارات المرور، ومعابر المشاة، وعلامات التوقف.

كل مرة تعيد فيها السيارة الانطلاق بعد التوقف تستهلك طاقة ووقودًا إضافيًا.

كما أن المحرك يحتاج إلى زيادة عدد دوراته في الدقيقة لتوليد قوة كافية لإعادة دفع السيارة للأمام.

ثبات السرعة على الطرق السريعة

على الطرق المفتوحة، تسير السيارة بسرعة ثابتة نسبيًا، مما يحافظ على عدد دورات منخفض للمحرك ويقلل من استهلاك الوقود.

ومع أن مقاومة الهواء تزداد مع السرعة، إلا أن كفاءة استهلاك الوقود عادةً تكون أفضل من القيادة المتقطعة داخل المدينة، حتى تصل إلى سرعات عالية جدًا يبدأ معها السحب الهوائي في رفع الاستهلاك.

عند القيادة على الطريق السريع، عادةً ما يكون محرك سيارتك عند عدد دورات منخفض نسبيًا في الدقيقة.

هذا لأن سيارتك في حالة حركة بالفعل، وتحتاج إلى طاقة (بنزين) أقل للحفاظ على سرعتها.

فالجسم المتحرك يبقى متحركًا، ومع ازدياد السرعات، يقل استهلاك الوقود لقطع مسافات أطول، حتى يصبح السحب الهوائي لسيارتك كبيرًا جدًا، ويضطر محركك إلى بذل جهد أكبر للحفاظ على قوة دفع السيارة في الهواء.

طرق تحسين كفاءة استهلاك الوقود

الحفاظ على الثبات في القيادة هو المفتاح، حيث يمكن للسائق تقليل الاستهلاك من خلال:

التنبؤ بحركة المرور لتجنب التوقف المفاجئ.

تخفيف السرعة تدريجيًا بدلًا من الكبح القوي.

التسارع بشكل معتدل دون ضغط مفرط على المحرك.

بهذه الطرق، يمكن الحصول على أقصى كفاءة ممكنة، وتوفير الوقود، وتقليل الانبعاثات الضارة.