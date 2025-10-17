بتحريض من الزوج.. سيدة تشعل النار بمنزلها لإلصاق التهمة بعائلة زوجها

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلاله أحد الأشخاص قيام أفراد إحدى العائلات بإقتحام منزله وتحطيم محتوياته وسرقته وطرد زوجته وأنجاله بالشرقية وإضرامهم النيران بالمنزل ، زاعماً عدم قيام العاملين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية بإتخاذ الإجراءات حيالهم.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأمكن تحديد الشخص القائم على بث مقطع الفيديو المشار إليه (عامل "متواجد حالياً خارج البلاد")، وبإستدعاء زوجته (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) وسؤالها أفادت بقيام زوجها بتاريخ 4 الجارى بالتواصل معها هاتفياً وطلب منها إبلاغ الأجهزة الأمنية بنشوب حريق بمسكنهما "على خلاف الحقيقة" وإتهام أبناء من عائلته بذلك فى إطار خلافات الجيرة معهم، وقيامها بذات التاريخ بالإتصال بالشرطة النجدة عقب إشعالها النيران بمخلفات "قمامة" أمام منزلها وغادرت قبل وصول القوات وتم إخماد الحريق دون إمتداده للمنزل ، وبسؤال شقيقه أقر بأنه دائم التعدى على أفراد عائلتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .