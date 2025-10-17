قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
منة شلبي: إنجاز العمر هيحصل لما أخد الأوسكار والممثل شقيان

نجلاء سليمان

قالت منة شلبي عن تكريمها بجائزة إنجاز العمر من الدورة الثامنة لمهرجان الجونة، إن إنجاز العمر:"حاجة كبيرة جدًا على اللي نفسي أعمله وحاسة إني استاهل الجائزة دي لما آخذ الأوسكار أو الإيمي أو أفيد الأجيال اللي جاية".


شهدت ندوة الفنانة منة شلبي حضور عدد كبير من الفنانين والفنانات الذين كانوا حريصين على الحضور والتواجد مبكراً.


وحضر الندوة كل من الفنانة يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي ولبلبة وأمينة خليل وحسين فهمي وكريم فهمي وغيرهم.


شهد حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديم النجمة يسرا جائزة "الإنجاز الإبداعي" من مهرجان الجونة السينمائي تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية.

و يشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن تشكيل لجان تحكيم دورته الجديدة، حيث تترأس النجمة ليلى علوي لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمشاركة جيونا نازارو، رشيد مشهراوي، كاني كوشروتي، وناهويل بيريز بيسكايارت، فيما ويرأس المخرج الفرنسي نيكولا فيليبير لجنة الأفلام الوثائقية الطويلة، وتضم أسماء المدير، سونا كارابوغوسيان، محمد سعيد أوما، وهالة جلال.

أما لجنة الأفلام القصيرة فيرأسها مهدي فليفل، ويشارك فيها أندريا جاتوبولوس، جولييت كانو، سعاد بشناق، ومصطفى الكاشف، بينما وتضم لجنة النجمة الخضراء جانا وهبة، مي الغيطي، ونيكلاس إنغستروم، أما بالنسبة للجنة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) فتضم أمنية عادل، باميلا كوهين، وراماشاندران بيشارات، بينما لجنة جائزة نتباك فتترأسها آن ديمي جيرو، بعضوية جان مارك ثيروان، والمخرجة هالة خليل.

منة شلبي مهرجان الجونة الفنانة منة شلبي

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

تعجيزبة.. دفاع هنيبعل القذافي يعلق على إخلاء سبيله مقابل11مليون دولار

أول تعليق من باكستان على هجوم طالبان ضد أراضيها

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 57 من الملاحق الدبلوماسيين خلال تواجدهم بالهند

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

