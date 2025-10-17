بعد تصريحات كوكوريلا.. مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح

دافع آرني سلوت مدرب ليفربول، عن النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، بعد انتقاد مارك كوكوريلا لاعب تشيلسي، له.

وكان كوكوريلا صرح بأن هدف فوز تشيلسي على ليفربول في المباراة الأخيرة التي جمعتهما، جاء بسبب عدم التزام محمد صلاح بواجبه الدفاعي.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد: “رأيت تعليق كوكوريلا عن صلاح، لكنني أستطيع أن أريك خمس أو ست لقطات كان بإمكان محمد أن يصنع فيها الفارق، لذا ستكون تلك محادثة مختلفة”.

ليفربول بحاجة إلى توازن صحيح

وأضاف سلوت: “دائمًا هناك توازن بين الجناح والظهير، لكن أريد من اللاعبين الهجوم أيضًا، لذا علينا إيجاد التوازن الصحيح”.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.