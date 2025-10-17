تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وإيجل نوار

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي و«إيجل نوار» اليوم، للاتفاق على كافة الترتيبات التنظمية الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدا السبت في دوري أبطال إفريقيا.

حضر الاجتماع من الأهلي: سمير عدلي المدير الإداري والعميد علاء صلاح المنسق الأمني والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، وذلك في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».



وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون السماوي بالكامل فيما يرتدي فريق إيجل نوار طاقمًا من اللون الأبيض بخطوط سوداء، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأصفر المطعم بالاخضر.



ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار في الرابعة عصر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة «الثالثة بتوقيت بوروندي» في ذهاب دور الـ 32لدوري أبطال إفريقيا.