بيراميدز يسعي لرد الثأر أمام نهضة بركان في السوبر الأفريقي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره نهضة بركان مساء غد بإستاد الدفاع الجوي علي لقب السوبر الأفريقي ، ويدخل بيراميدز تلك المباراة بعد تتويجه بلقبه الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا، الموسم الماضي، مع نهضة بركان المغربي على ملعب (30 يونيو)، وهو الملعب الذي يتخذه بيراميدز مقرا له.

وبينما تعتبر هذه هي أول مشاركة لبيراميدز في السوبر الأفريقي، فإن نهضة بركان يسعى لحصد لقبه الثاني في المسابقة القارية.

ومنح الكرواتي كرونوسلاف يورتشيش، المدير الفني لبيراميدز، شكلا مميزًا للفريق، حيث يفضل الاعتماد على خطة 4 / 2 / 3 / 1 المتماسكة التي تضغط بشكل انتقائي، وتحمي المساحات في وسط الملعب، وتخترق بسرعة دفاعات المنافسين على الأطراف.

وفي غياب الاستحواذ، يحكم لاعبا الارتكاز خط الوسط، وفي الانتقالات الهجومية، يضغط الرباعي الأمامي بسرعة وشراسة.

وشهد بيراميدز خيبة أملٍ قارية سابقة كان أبرزها خسارته في نهائي كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية الأفريقية) أمام بركان عام 2020.

ويشهد لقاء الغد أول ظهورٍ لبيراميدز في كأس السوبر، الذي أصبحت أمامه فرصة لاختبار نفسه أمام الفائز بالسوبر الأفريقي عام 2022.

ووصل نهضة بركان المغربي إلى القاهرة لمواجهة مضيفه بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، بشعور مألوف، وهو كأس قارية على المحك وزخم قوي.

وزتعد تلك المباراة بمثابة الثأر لفريق بيراميدز حيث خسر من نهضة بركان في عام 2020 نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.