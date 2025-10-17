القبض على طرفي مشاجرة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص وشقيقه بإقتحام المحل خاصته والتعدى عليه بالضرب ببورسعيد.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 12/ الجارى بدائرة قسم شرطة الضواحى بين طرف أول (عاطل وشقيقه "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) طرف ثان (القائم على النشر وشقيقه"له معلومات جنائية") بسبب خلافات بينهم حول البيع والشراء قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب ، أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.