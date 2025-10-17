قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط 3 أشخاص نصبوا على راغبي شراء الوحدات السكنية بالقاهرة

كتب – مصطفى الرماح :

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الشقق السكنية.


البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (ربتى منزل) بتضررهما من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى بزعم بيع إحدى الشقق السكنية لهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بالإشتراك مع (2 سمسار "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالقاهرة والقليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الشقق السكنية من خلال تحرير عقود بيع ابتدائية للشقق وتوكيلات مزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ، كما أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

