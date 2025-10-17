حبس تشكيل عصابي خطير تعدوا على طفل بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهمين بالتعدي علي طفل بالضرب وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر طفل من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب وإحداث إصابته.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبصحبته (4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" ، وسيدتين) ، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 4 فرد خرطوش - 5 كيلو جرامات من مخدر الإستروكس) .

وبمواجهة المشكو فى حقه إعترف بتعديه على المجنى عليه بقصد ترهيبه ، وأقروا جميعهم بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهم للأسلحة النارية لإستخدامها فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة على الأهالى بالمنطقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.