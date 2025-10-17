مشاركة نجاح التجربة المصرية في ملف الأورام السرطانية مع البحرين

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيرته بدولة البحرين الدكتورة جليلة بنت السيد جواد، والوفد المرافق لها، لتعزيز التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش الدورة 72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير استعرض نجاح التجربة المصرية في ملف الأورام السرطانية، مشددًا على حرص مصر على مشاركة هذه الإنجازات مع الدول الشقيقة، خاصة دولة البحرين التي تُعد من الدول الرائدة في توفير نظم رعاية صحية شاملة ومتكاملة.

وقال المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار، دعا الدكتورة جليلة بنت السيد جواد، لحضور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقرر عقده خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.

زيارة مستشفيي 57357

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة لرغبة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد في زيارة مستشفيي 57357 وبهية، للتعرف على سير العمل في المنظومة الصحية المصرية، وآليات الخطط وبروتوكولات الرعاية العلاجية المتبعة، بما يُعزز تبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين ويُثري التعاون المشترك.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون ومبادرات الصحة العامة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر.