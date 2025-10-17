قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
أخبار البلد

مشاركة نجاح التجربة المصرية في ملف الأورام السرطانية مع البحرين

وزير الصحة يلتقي نظيرته البحرينية
وزير الصحة يلتقي نظيرته البحرينية
عبدالصمد ماهر

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيرته بدولة البحرين الدكتورة جليلة بنت السيد جواد، والوفد المرافق لها، لتعزيز التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وذلك على هامش الدورة 72 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المقامة بالقاهرة خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير استعرض نجاح التجربة المصرية في ملف الأورام السرطانية، مشددًا على حرص مصر على مشاركة هذه الإنجازات مع الدول الشقيقة، خاصة دولة البحرين التي تُعد من الدول الرائدة في توفير نظم رعاية صحية شاملة ومتكاملة.

وقال المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار، دعا الدكتورة جليلة بنت السيد جواد، لحضور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المقرر عقده خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.

زيارة مستشفيي 57357

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة لرغبة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد في زيارة مستشفيي 57357 وبهية، للتعرف على سير العمل في المنظومة الصحية المصرية، وآليات الخطط وبروتوكولات الرعاية العلاجية المتبعة، بما يُعزز تبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين ويُثري التعاون المشترك.

حضر اللقاء الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون ومبادرات الصحة العامة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر.

