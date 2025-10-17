فيدرا ترد على منتقديها بسبب دعمها لحملة مقاطعة المنتجات التابعة للكيان الصهيوني

علقت الفنانة فيدرا على الانتقادات التي وجهت إليها مؤخرًا بسبب دعمها لحملة مقاطعة المنتجات التابعة أو الداعمة للكيان الصهيوني، مؤكدة أنها تتبنى هذا الموقف عن قناعة شخصية تامة، وتحرص في حياتها اليومية على الالتزام به قدر الإمكان.

وقالت فيدرا في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أنا بطلت أشتري أي حاجة من أي دولة بتدعم الكيان. كل هدومي وكل اللي باستخدمه سواء مكياج أو لبس أو حاجة للشعر بأجيبه بعد ما أعمل بحث وأتأكد إن الماركة دي مش في قوائم الدعم».

وأضافت: «الصالون اللي بعمل فيه شعري مش سلسلة أجنبية ولا فرع كبير ده مصري خالص، يا بييجوا ليا البيت، يا بروح لهم في محلهم. كلهم مصريين وليهم فرع واحد عندنا، والخامات هما اللي بيدوّروا عليها مخصوص علشان تكون براندات مش في المقاطعة. وشكرًا للكوافير عماد مجدي اللي بيلف في مصر ويجتهد ويدور على منتجات مناسبة ناس بتحب شغلها وبتحترم موقفي».

وتابعت: «بالنسبة لِسؤال طب والناس اللي بتتسرح وتتضرر؟ أنا شايفة إن في أولويات. أولويتنا الإنسانية إن فيه ناس بتتقتل وبتتشرّد ودي حاجة أهم من أي فقدان وظيفة مؤقت. وبعد كده، الناس اللي بتترك شغل في الشركات دي بتلاقي فرص تانية عند براندات محلية بتكبر ده مش كلام، شركات مصرية اتوسع شغلها لما الناس اختارت المنتجات المحلية. يعني المقاطعة مش هدفها تدمير، الهدف إنه نحفّز صناعتنا ونبني قدرة محلية أقوى».

واستكملت: «أنا عمري ما قارنت نفسي بحد، أنا إنسانة بتكلم عن أفعالي الشخصية. أنا مسؤولة عن قراراتي وماليش دعوه بغيري، وبالنسبة لحاجات زي الموبايل والكمبيوتر: دي للأسف حاجات أساسية في حياتنا ومفيش ليها بدائل وطنية بنفس القوة لحد دلوقتي. بس الحقيقة إحنا قلبناها ضدهم: السوشيال ميديا اللي اخترعوها بقينا بنستخدمها سلاح نفضح بيه جرائمهم، وصوت فلسطين بقى واصل للعالم كله».

واختتمت: «في الآخر كل واحد حر في قراراته. أنا مش بهين حد ولا بزايد على حد، ومش بطلب حد يعمل زيّي. بس لو أنا قررت أخد موقف بالمقاطعة فأنا مقتنعة بيه والحقيقه أن أنا ما أخدتش الطريق الأسهل. لو حد شايف ده سخيف، ده رأيه وهو حر فيه، شكرًا لكل اللي بيسألوا بجدية وباحترام، وشكرًا لكل اللي بيقدّروا الموقف ويحترموا اختلاف الآراء».