السمكري ضربه بالرصاص .. 600 جنيه تنهي حياة عاطل بأوسيم لسبب صادم

أطلق سمكري الرصاص على عاطل بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة بسبب مبلغ 600 جنيه اقترضها المتهم من المجني عليه ورفض ردها، ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة.

تلقى مركز شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المتهم سمكري، والمجني عليه عاطل، بسبب مطالبة الأخير للمتهم برد مبلغ 600 جنيه سبق أن اقترضه منه، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة أخرج خلالها المتهم بندقية خرطوش وأطلق عيار ناري أصاب المجني عليه في البطن وأودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الناري وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.