إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

السمكري ضربه بالرصاص .. 600 جنيه تنهي حياة عاطل بأوسيم لسبب صادم

ندى سويفى

أطلق سمكري الرصاص على عاطل بمدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة بسبب مبلغ 600 جنيه اقترضها المتهم من المجني عليه ورفض ردها، ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم وتمت إحالته للنيابة العامة. 

تلقى مركز شرطة أوسيم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بوقوع مشاجرة ووجود متوفى بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المتهم سمكري، والمجني عليه عاطل، بسبب مطالبة الأخير للمتهم برد مبلغ 600 جنيه سبق أن اقترضه منه، وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة أخرج خلالها المتهم بندقية خرطوش وأطلق عيار ناري أصاب المجني عليه في البطن وأودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح الناري وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

