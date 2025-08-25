الموسيقى بدأت معي في الطفولة..عمرو سليم: الدويتو وسيلتي لمخاطبة المجتمع

قال الفنان عمرو سليم، عازف البيانو والملحن المعروف: إن علاقته بالموسيقى بدأت في سن مبكرة جداً، حيث كان لا يتجاوز الخامسة من عمره.

وأوضح أن جدته، التي تنتمي لأصول تركية ومن أشراف مكة، كانت تعزف على آلة العود، ولاحظت انجذابه للموسيقى، فاشترت له آلة "الميلوديكا" وبدأت تعلّمه الألحان والسماعيات.

وأضاف أنه حين التحق بالمدرسة الداخلية، فوجئ باختلاف ما يُدرس في غرف الموسيقى عمّا تعلمه في البيت، وهو ما جعله يتجه أستاذ الموسيقى ويخبره بموهبته الفطرية، مشيرًا إلى أن بدايته اعتمدت على السمع والتجريب لا على التعليم الأكاديمي فقط.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه استكمل رحلته لاحقًا بالدراسة في الكونسرفاتوار، لكنه أصرّ على الحفاظ على لمسة شخصية تحمل شيئًا من الحرية في التعبير الموسيقي، موضحا: "لم يكن هدفي تكرار القديم، بل إعادة تقديمه بروح جديدة دون طمس أصالته، حتى عندما أوزع مقطوعات قديمة، أحرص على أن أضيف لها بعدًا جديدًا قد يجعل من يسمعها يعود للنسخة الأصلية." موضحا أن هذا التوجه جعله يُعرف بأسلوبه المميز من أول نغمة، وهو ما ساهم في تميّز موسيقاه لدى الجمهور.

أما عن مشروعاته الموسيقية، فأكد عمرو سليم أن فكرة تأسيس فرقة موسيقية كانت نابعة من رغبته في إحياء شكل "الدويتو" الغنائي، خاصة بعد أن لاحظ أن هذا القالب اختفى من الساحة. وأوضح أنه بدأ المشروع وهو في العشرين من عمره، وكان هدفه إعادة هذا اللون الفني بمحتوى معاصر. وأضاف: "أحببت أن أقدّم دويتوهات تناقش قضايا المجتمع، مثل تجربتي مع الأمثال الشعبية، وهي فكرة لم يسبقني إليها أحد"، مؤكدا وأكد أن "الدويتو" يمنح المتلقي تجربة صوتية ثرية من خلال المزج بين المساحات الصوتية المختلفة، ويتيح له التعبير عن أفكار متعددة بأسلوب موسيقي مميز.