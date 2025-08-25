قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
توك شو

الموسيقى بدأت معي في الطفولة..عمرو سليم: الدويتو وسيلتي لمخاطبة المجتمع

الفنان عمرو سليم، عازف البيانو
الفنان عمرو سليم، عازف البيانو
هاجر ابراهيم

قال الفنان عمرو سليم، عازف البيانو والملحن المعروف: إن علاقته بالموسيقى بدأت في سن مبكرة جداً، حيث كان لا يتجاوز الخامسة من عمره.

وأوضح أن جدته، التي تنتمي لأصول تركية ومن أشراف مكة، كانت تعزف على آلة العود، ولاحظت انجذابه للموسيقى، فاشترت له آلة "الميلوديكا" وبدأت تعلّمه الألحان والسماعيات.

وأضاف أنه حين التحق بالمدرسة الداخلية، فوجئ باختلاف ما يُدرس في غرف الموسيقى عمّا تعلمه في البيت، وهو ما جعله يتجه أستاذ الموسيقى ويخبره بموهبته الفطرية، مشيرًا إلى أن بدايته اعتمدت على السمع والتجريب لا على التعليم الأكاديمي فقط.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه استكمل رحلته لاحقًا بالدراسة في الكونسرفاتوار، لكنه أصرّ على الحفاظ على لمسة شخصية تحمل شيئًا من الحرية في التعبير الموسيقي، موضحا: "لم يكن هدفي تكرار القديم، بل إعادة تقديمه بروح جديدة دون طمس أصالته، حتى عندما أوزع مقطوعات قديمة، أحرص على أن أضيف لها بعدًا جديدًا قد يجعل من يسمعها يعود للنسخة الأصلية." موضحا أن هذا التوجه جعله يُعرف بأسلوبه المميز من أول نغمة، وهو ما ساهم في تميّز موسيقاه لدى الجمهور.

أما عن مشروعاته الموسيقية، فأكد عمرو سليم أن فكرة تأسيس فرقة موسيقية كانت نابعة من رغبته في إحياء شكل "الدويتو" الغنائي، خاصة بعد أن لاحظ أن هذا القالب اختفى من الساحة. وأوضح أنه بدأ المشروع وهو في العشرين من عمره، وكان هدفه إعادة هذا اللون الفني بمحتوى معاصر. وأضاف: "أحببت أن أقدّم دويتوهات تناقش قضايا المجتمع، مثل تجربتي مع الأمثال الشعبية، وهي فكرة لم يسبقني إليها أحد"، مؤكدا وأكد أن "الدويتو" يمنح المتلقي تجربة صوتية ثرية من خلال المزج بين المساحات الصوتية المختلفة، ويتيح له التعبير عن أفكار متعددة بأسلوب موسيقي مميز.

الموسيقى الفنان عمرو سليم غرف الموسيقى

