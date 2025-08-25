قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
مكتب نتنياهو يضع شرطا لتقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في لبنان
3 درجات انخفاضا.. الأرصاد تعلن مفاجأة سارة بشأن الأرصاد الجوية.. فيديو
البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي
بالصور.. تصويت المصريين بالخارج في الدول العربية والآسيوية والإفريقية بإعادة الشيوخ
التاريخ يغازل محمد صلاح.. أرقام وحقائق قبل موقعة ليفربول ونيوكاسل
مصر وإيران تبحثان في جدة تعزيز العلاقات الثنائية وجهود وقف العدوان على غزة واستقرار المنطقة
لو عايز تشتري عربية.. شعبة السيارات تعلن أخبارا سارة للمواطنين

البهى عمرو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الخيرة بشكل يومي عن أسعار السيارات، ووفقا للمسؤولين والمتخصصين في القطاع، فإن أسعار السيارات انخفضت بنسب كبيرة، وأن فئة المستعمل ايضًا انخفضت بنسبة تصل إلى 15%.

وقال رد عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على سؤال “ما هو مستقبل سوق السيارات في العام المقبل 2026”، وقال رئيس شعبة السيارات، إن هذا الأمر مرتبط بسعر الدولار، واستمرار الدولة في فتح الاستيراد، لـ الوكلاء أو المستوردين.

وأضاف رئيس شعبة السيارات، خلال تصريحات تليفزيوينة، أن الفترة الأخيرة هناك انخفاض في أسعار السيارات المستعملة، وأن سعر المستعمل يتم تحديدة بناء على سعر السيارة الجديدة.

وأجاب على سؤال: "الناس تشتري سيارة الآن ولا تنتظر"، وقال إن الأسعار الحالية مناسبة وفرصة للجميع، وأنه يشجع أي مواطن بالشراء في هذه الفترة، وأن السيارات متوفرة في السوق بكثرة، وأن ظاهرة «الأوفر برايس» انتهت من السوق.

وفي وقت سابق أعلن المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن تراجع ملحوظ في أسعار السيارات داخل السوق المصري، سواء الجديدة أو المستعملة، الأمر الذي اعتبره كثيرون بداية مرحلة جديدة من التوازن والاستقرار.

كشف أبو المجد تفاصيل هذا الانخفاض وأسبابه، مؤكدًا أن الانخفاضات حقيقية وملموسة، وليست فقط في "الأوفر برايس" كما كان معتادًا سابقًا.

فهل نحن على أعتاب انتعاشة في سوق السيارات؟ إليك التفاصيل.

انخفاض ملحوظ في الأسعار يصل إلى 350 ألف جنيه


أوضح أبو المجد أن أسعار السيارات انخفضت خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 20 ألفًا إلى 350 ألف جنيه، حسب نوع وموديل السيارة.

وأكد أن هذا التراجع يشمل السعر الأساسي للسيارة، وليس فقط ما يُعرف بـ"الأوفر برايس" الذي كان يُضاف سابقًا على السيارات ذات الطلب العالي.

وأشار إلى أن "الأوفر برايس" لم يعد موجودًا حاليًا في السوق المصري، موضحًا أن هذه الظاهرة اختفت تدريجيًا مع تحسن الأوضاع وتوافر المعروض.


السيارات المستعملة تنخفض بنسبة 15%.. والجديدة تصل لـ 25%

 

بحسب رئيس رابطة التجار، فإن نسبة انخفاض السيارات المستعملة تتراوح ما بين 10 إلى 15%، بينما السيارات الجديدة شهدت انخفاضات أكبر، وصلت إلى 20–25%. هذا الفارق بين الجديد والمستعمل فتح الباب أمام خيارات أوسع للمستهلكين، خصوصًا لمن يرغب في شراء سيارة بحالة جيدة وسعر مناسب.

الأسباب وراء هذا التراجع الكبير في الأسعار
1. توطين صناعة السيارات في مصر
أحد العوامل الجوهرية في انخفاض الأسعار هو توطين صناعة السيارات داخل مصر. فقد أشار أبو المجد إلى أن هناك 7 مصانع سيارات بدأت نشاطها خلال العام الجاري، مما ساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض بالسوق.

2. استقرار سعر الدولار
شهد السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي في سعر الدولار، وهو ما انعكس بدوره على تكاليف الاستيراد وساعد في تهدئة الأسعار بشكل عام.

3. الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية
في تصريح لافت، أكد أبو المجد أن مصر من أكثر الدول التي استفادت من الحرب الاقتصادية العالمية، بل وذهب إلى حد القول إن الفوائد التي جنتها مصر تفوقت على تلك التي حصلت عليها دول عظمى مثل أمريكا والصين. هذا التصريح يعكس ثقة كبيرة في النهج الاقتصادي المحلي وقدرته على التكيّف مع التحديات العالمية.

نهاية "الأوفر برايس".. بداية العدالة السعرية
واحدة من أبرز النتائج المترتبة على هذا الانخفاض، هي انتهاء ظاهرة الأوفر برايس، التي كانت تشكّل عبئًا إضافيًا على المشترين. واختفى هذا النظام تدريجيًا، بعدما تزايد المعروض من السيارات، ما أعاد التوازن إلى معادلة العرض والطلب.

ماذا يعني هذا الانخفاض للمستهلك؟
فرصة لشراء سيارات بأسعار مناسبة، سواء جديدة أو مستعملة.

تنشيط حركة البيع والشراء في سوق السيارات.

توفير بدائل متعددة تناسب مختلف الفئات والاحتياجات.

عودة الثقة في السوق المحلي وشفافية الأسعار.

