قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمناسبة عيد الأضحى.. طريقة الحصول على أضحية الأوقاف بالتقسيط بدون فوائد
أخبار أسوان | إنزال لفندق عائم.. آليات متطورة لتداول السولار والبنزين.. تشجير طريق السادات
اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم يسند تنظيم بطولة تحت 20 سنة لـ مصر
سلاف فواخرجي: تكريمي بمهرجان أسوان يعكس حبي لمصر وجمهورها
ما معنى توبة حضرة النبي وهو المعصوم؟.. علي جمعة يوضح
إمام عاشور يستقبل الطفل زين في منزله ويهديه تيشيرت الأهلي | شاهد
تعليمات عاجلة من رئيس جامعة القاهرة بشأن امتحانات نهاية العام
ثغرة أمنية خطيرة تضرب نظام لينكس وتهدد بتسريب مفاتيح التشفير SSH حول العالم
خطر حقيقي .. محمد غنيم يثير الجدل حول إطعام كلاب الشوارع
نظر أولى جلسات دعوى إنشاء المجلس القومي للرجل.. الأحد
ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين
الإمارات : إيران أطلقت 3000 صاروخ باليستي وكروز وطائرة مسيرة ضدنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثغرة أمنية خطيرة تضرب نظام لينكس وتهدد بتسريب مفاتيح التشفير SSH حول العالم

لينكس
لينكس
احمد الشريف

اكتشف خبراء الأمن السيبراني ثغرة أمنية شديدة الخطورة تضرب نظام التشغيل المفتوح المصدر "لينكس" (Linux)، وتحديداً داخل أداة التحقق المساعدة "ssh-keysign"؛ وهو ما يسمح للمخترقين بتجاوز صلاحيات النظام والوصول إلى مفاتيح التشفير الحساسة التي تؤمِّن خوادم الشركات والمواقع الكبرى حول العالم.

تفاصيل الخلل الأمني في نظام التشفير

تستهدف الثغرة المكتشفة حديثاً آلية التعامل مع الذاكرة داخل أداة "ssh-keysign" المسؤولة عن تأكيد الهوية عند الاتصال بالخوادم عن بُعد عبر بروتوكول "SSH".

وأوضح المحللون أن هذا الخلل البرمجي يمنح المهاجمين الذين يمتلكون وصولاً محلياً محدود القدرة على رفع صلاحياتهم إلى مستوى "جذر النظام" (Root)، وهو ما يعني السيطرة الكاملة على جهاز الضحية أو الخادم المصاب وقراءة البيانات المشفرة دون الحاجة لامتلاك كلمة المرور الأساسية.

تحركات عاجلة لمطوري لينكس لإطلاق الحلول

بدأت مجتمعات تطوير "لينكس" والتوزيعات الكبرى مثل "أوبونتو" (Ubuntu) و"ريد هات" (Red Hat) في العمل على مدار الساعة لإصدار رقع برمجية عاجلة (Patches) لسد هذه الثغرة قبل استغلالها على نطاق واسع من قبل جماعات الاختراق المنظمة. 

وحث الخبراء، مديري الأنظمة ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات والشركات، على ضرورة تحديث حزم "OpenSSH" فوراً إلى النسخ الآمنة، وتقييد صلاحيات المستخدمين المحليين كإجراء احترازي مؤقت لحين استقرار الأنظمة بالكامل.


تداعيات أمنية واسعة على مستوى الخوادم

حلل خبراء الحماية، خطورة هذا الاختراق، مؤكدين أن بروتوكول "SSH" يمثل العصب العقلي لإدارة البنية التحتية للإنترنت وخوادم الحوسبة السحابية لعام 2026. 

وتكمن الخطورة في أن نجاح أي هجوم باستخدام هذه الثغرة يعني إمكانية تسلل المهاجمين إلى شبكات الشركات الداخلية دون ترك أي أثر برمجى يشير إلى حدوث اختراق، مما يهدد بوقوع كارثة تسريب بيانات ضخمة إذا لم يتم التعامل مع التحديثات الأمنية بالسرعة والجدية المطلوبة.

ويؤكد ظهور هذه الثغرة الخطيرة في نظام لينكس أن الحرب السيبرانية مستمرة ولا ترحم حتى الأنظمة التي طالما عُرفت بصلابتها الأمنية؛ ويتوقع المتخصصون أن تشهد الأيام القليلة القادمة موجة تحديثات إجبارية وشاملة عبر كل الخوادم العالمية ومراكز البيانات؛ لضمان عدم تحول هذا الخلل البرمجي إلى بوابة خلفية لتدمير الشبكات الرقمية.

لينكس Linux Root

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

رسميًا.. البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الأضحى 2026

رسميًا.. إعلان موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فلكيًا

الشقيقتين

والد فتاتي أسيوط المحكوم عليهما بالتزوير: قلبي موجوع وتحركت للاستئناف

ترشيحاتنا

Googlebook

تشعل حماس الجماهير.. جوجل تطلق صفحة ويب تفاعلية مذهلة لجهاز Googlebook المرتقب

ميتا

ميزة "الكتابة الافتراضية" من ميتا تصل رسمياً لجميع مستخدمي Meta Ray-Ban Display

جيب أفينجر 2027

عودة أصغر سيارات جيب.. أفينجر 2027 تنطلق من جديد

بالصور

ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية
5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات
طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات
طريقة عمل السمك الصغير المقرمش في البيت.. سر الخلطة والطعم زي المحلات

أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟

أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟
أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟
أخطر وقت للاستحمام.. ماذا يقول الأطباء؟

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك
برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك
برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد