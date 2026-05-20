أكثر الأخطاء الشائعة أثناء نحر الأضحية في المنزل.. احذرها حفاظًا على الصحة وسلامة اللحوم

مع حلول ، يفضّل كثير من الأشخاص ذبح الأضحية داخل المنزل أو أمام العقار لتوفير الوقت والاحتفال بأجواء العيد، لكن بعض الأخطاء الشائعة أثناء الذبح قد تؤدي إلى تلوث اللحوم أو إفساد جزء منها، فضلًا عن المخاطر الصحية والبيئية.

ويؤكد متخصصون في الطب البيطري وسلامة الغذاء، أن الذبح يحتاج إلى قواعد مهمة لضمان سلامة الأضحية وجودة اللحوم، خاصة في الأجواء الحارة ووسط التجمعات.

الذبح في مكان غير نظيف

واوضحت الدكتورة فاطمة الدالي اخصائي الصحة والسلامة، من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أنه من أكثر الأخطاء انتشارًا ذبح الأضحية في أماكن مليئة بالأتربة أو القمامة أو مياه الصرف، ما يزيد احتمالات تلوث اللحوم بالبكتيريا والميكروبات.

ويُفضل اختيار مكان نظيف وجاف، مع غسل الأرضية جيدًا قبل وبعد الذبح.

استخدام سكاكين غير حادة

السكاكين غير الحادة تتسبب في تعذيب الأضحية وتبطئ خروج الدم، كما قد تؤثر على جودة الذبح وسلامة اللحم.

لذلك ينصح بتجهيز أدوات الذبح مسبقًا والتأكد من حدتها ونظافتها.

تأخير سلخ الأضحية بعد الذبح

ترك الأضحية لفترة طويلة بعد الذبح خاصة في درجات الحرارة المرتفعة قد يسرّع نمو البكتيريا ويؤثر على جودة اللحم والرائحة.

ويفضل البدء في السلخ والتجهيز خلال وقت مناسب مع الحفاظ على النظافة المستمرة.

عدم تصفية الدم بشكل كامل

عدم خروج الدم بالكامل من الأضحية قد يؤثر على طعم اللحمة وسرعة فسادها، لذلك يجب التأكد من الذبح الصحيح وترك الوقت الكافي لتصفية الدم.

غسل اللحوم بالماء بطريقة خاطئة

يعتقد البعض أن غسل اللحمة بكميات كبيرة من الماء الساخن ينظفها بشكل أفضل، لكن ذلك قد يساعد على انتشار البكتيريا ويؤثر على الطعم.

ويُنصح بتنظيف اللحوم بلطف وتجفيفها جيدًا قبل التخزين.

وضع اللحوم مباشرة في أكياس بلاستيكية ساخنة

تخزين اللحوم وهي ساخنة يؤدي إلى تكثف البخار داخل الأكياس، ما يسرّع التلف ويغيّر الرائحة.

والأفضل ترك اللحوم حتى تبرد تمامًا قبل تقسيمها وتجميدها.

التخلص العشوائي من مخلفات الذبح

إلقاء المخلفات في الشارع أو الصرف الصحي من الأخطاء الخطيرة التي تسبب روائح كريهة وتجذب الحشرات، وقد تؤدي إلى تلوث بيئي.

ويجب جمع المخلفات في أكياس محكمة والتخلص منها بطريقة صحية.

ترك اللحوم خارج الثلاجة لساعات طويلة

ارتفاع درجات الحرارة خلال العيد يجعل اللحوم أكثر عرضة للتلف إذا تُركت خارج التبريد لفترات طويلة.

ويُنصح بحفظ اللحوم سريعًا داخل الثلاجة أو الفريزر بعد تجهيزها.

ذبح الأضحية أمام الأطفال بشكل خاطئ

بعض الأسر تذبح الأضحية أمام الأطفال دون شرح أو تهيئة نفسية، ما قد يسبب خوفًا أو صدمة لبعضهم.

ويفضل التعامل مع الأمر بهدوء وتوضيح المعنى الديني والإنساني للأضحية بطريقة مناسبة لأعمارهم.

نصائح مهمة أثناء ذبح الأضحية في المنزل

التأكد من سلامة الأضحية قبل الذبح

ارتداء قفازات واستخدام أدوات نظيفة

غسل الأيدي باستمرار

تقسيم اللحوم سريعًا بعد التبريد

عدم التكديس داخل الفريزر

الاستعانة بجزار محترف عند الحاجة

وتبقى النظافة والتنظيم والذبح الصحيح من أهم العوامل التي تضمن لحومًا صحية وآمنة خلال أيام العيد، مع الحفاظ على الأجواء الروحانية والإنسانية لهذه المناسبة المباركة.