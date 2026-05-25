الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر واستقبال أكثر من 2100 راكب

ابراهيم جادالله

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، عن تسجيل نشاط ملحوظ في حركة التداول والملاحة بموانئ الهيئة، حيث بلغ إجمالي ما تم تداوله نحو 11 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إلى جانب تداول 844 شاحنة و149 سيارة، فيما شهدت الموانئ وصول وسفر 2121 راكبًا عبر الخطوط البحرية المختلفة.

حركة الواردات والصادرات

وأوضح البيان أن حركة الواردات شملت استقبال 6 سفن على متنها نحو 3000 طن بضائع، بالإضافة إلى 486 شاحنة و140 سيارة، بينما تضمنت حركة الصادرات مغادرة 5 سفن محملة بـ 8000 طن بضائع، و358 شاحنة و9 سيارات، ما يعكس استمرار النشاط التجاري وحركة النقل البحري بموانئ البحر الأحمر.

نشاط مكثف بميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا البحري حركة تشغيل منتظمة، حيث استقبل 3 سفن هي:
“Alcudia Express” و“الحرية 2” و“أمل”، في حين غادرت الميناء 3 سفن أخرى هي:
“POSEIDON EXPRESS” و“PELAGOS Express” و“الحرية”.

ويعد ميناء سفاجا من أهم الموانئ التجارية والسياحية المطلة على البحر الأحمر، لما يمثله من محور رئيسي لحركة نقل الركاب والبضائع بين مصر وعدد من الدول العربية.

تداول 2100 طن بضائع بميناء نويبع

وفي السياق ذاته، سجل ميناء نويبع تداول نحو 2100 طن بضائع و194 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي:
“أيلة” و“الحسين” و“سينا”، ضمن خطة تشغيل تهدف إلى الحفاظ على انتظام حركة السفر والتبادل التجاري عبر الميناء.

انتظام الحركة الملاحية

وأكدت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام الحركة الملاحية والعمل بكامل الطاقة التشغيلية داخل الموانئ، مع استمرار تطبيق الإجراءات التنظيمية والأمنية لتيسير حركة دخول وخروج الشاحنات والركاب، خاصة مع زيادة معدلات الحركة التجارية بالتزامن مع موسم الإجازات واقتراب عيد الأضحى المبارك.

