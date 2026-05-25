"سناكس المواشي" البرسيم المجفف.. يقدم للأضاحي في مزارع الإسماعيلية

داخل مزارع بيع الأضاحي بمحافظة الإسماعيلية، لا يقتصر اهتمام المربين على توفير العلف التقليدي فقط، بل تظهر تفاصيل صغيرة تصنع فارقًا كبيرًا في صحة الماشية وشهيتها، ومن بينها "البرسيم المجفف" الذي بات يُعرف بين المربين باعتباره "سناكس المواشي" أو الوجبة الخفيفة التي تُقدَّم بين الوجبات الأساسية.

وفي مزرعة الحاج سعيد القواص بمحافظة الإسماعيلية ، يبدو المشهد مختلفًا؛ فالأضاحي تقف في صفوف منتظمة وسط اهتمام يومي بنوعية التغذية والرعاية، استعدادًا لاستقبال المواطنين مع اقتراب موسم الأضاحي. ويؤكد القائمون على المزرعة أن التغذية الجيدة لا تعتمد فقط على كمية الطعام، بل على تنويع العناصر الغذائية وتحفيز شهية الحيوانات باستمرار.

ويُعد البرسيم المجفف أحد العناصر المهمة داخل برامج التغذية الحديثة للمواشي، حيث يتم تجفيفه بطريقة تحافظ على نسبة كبيرة من عناصره الغذائية، ما يجعله مصدرًا غنيًا بالألياف والبروتين النباتي والعناصر المفيدة للمجترات. وتشير معلومات متخصصة إلى أن البرسيم المجفف يساعد على دعم عملية الهضم وتحسين الحالة العامة للحيوان، كما أنه يحتوي على نسب جيدة من البروتين والألياف المهمة للنمو والتسمين.

ويشرح مربو الماشية أن تقديم البرسيم المجفف بين الوجبات الرئيسية يشبه إلى حد كبير فكرة "السناكس" عند البشر؛ فهو لا يُقدَّم كبديل للعلف الأساسي، بل كوجبة إضافية تمنح الحيوان نشاطًا أكبر وتساعد على استمرار الإقبال على الطعام، خاصة في فترات التسمين والتجهيز للأضاحي.

كما يساعد البرسيم المجفف على تحفيز الاجترار وتحسين عمل الجهاز الهضمي، مع سهولة تخزينه ونقله مقارنة ببعض أنواع الأعلاف الطازجة، الأمر الذي جعله خيارًا مفضلًا لدى عدد من أصحاب المزارع.

ومع ارتفاع اهتمام المواطنين باختيار أضحية سليمة وصحية، يؤكد أصحاب المزارع أن التغذية الجيدة تنعكس بشكل مباشر على المظهر العام للحيوان، من نشاطه ولمعان شعره وحتى بنيته الجسمانية، ليبقى الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل "سناكس البرسيم المجفف" جزءًا من رحلة تجهيز الأضاحي قبل وصولها إلى الأسر المصرية.