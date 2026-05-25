اللؤلؤة توزع وجبات غذائية يومية على ذوي الهمم في صيام ذى الحجة بمطروح

حرصت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية بمطروح على توزيع وجبات على الصائمين في الــ 9 أيام من شهر ذي الحجة المبارك يومياً بمعدل 120 وجية غذائية عالية الجودة للأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم ، بالجهود الذاتية من أعضاء المؤسسة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح .

توزيع 1060 وجبة

وأعلنت مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم في بيان صحفي بانه تم توزيع خلال 6 أيام الاولي من شهر ذي الحجة المبارك 700 وجبة ومستهدف توزيع في الــ 9 أيام 1060 وجبة صحية وآمنة علي ذوي الهمم الأسر الأولي بالرعاية ، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضي الكلي بمطروح علي الأسر الأكثر احتياجاً.

الالتزام بالنظافة

وأشاروا الي الالتزام الكامل بمعايير النظافة وسلامة الغذاء في جميع مراحل الإعداد والتوزيع من خلال فريق عمل مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم ، بما يضمن تقديم وجبات تليق بأهالينا في هذه الأيام المباركة، وتلبي احتياجاتهم الغذائية بشكل لائق ضمن أنشطة المؤسسة بالجهود الذاتية من أعضاء المؤسسة .

تأتي هذه المبادرة المجتمعية ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها مؤسسة اللؤلؤة لتعزيز دورها المجتمعي في الشارع المطروحي ، وتحقيق المستهدف من دعم الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم بمطروح ، وتوفير المساعدات الغذائية والصحية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين طبقا لتعليمات وزارة التصامن الاجتماعي.