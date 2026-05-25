الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين .. كيا كارنفال و سكودا كودياك 2026

إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا كارنفال و سكودا كودياك موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ سكودا كودياك موديل 2026

زودت سيارة سكودا كودياك موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك سكودا كودياك موديل 2026

تحصل سيارة سكودا كودياك موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 202 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سكودا كودياك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا كودياك موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ كيا كارنفال موديل 2026

تمتلك سيارة كيا كارنفال موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key .

محرك كيا كارنفال موديل 2026

تستمد سيارة كيا كارنفال موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 242 حصان، وبها عزم دوران 366 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كيا كارنفال موديل 2026

تباع سيارة كيا كارنفال موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 مليون و 849 ألف جنيه .

