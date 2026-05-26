إسكندرية تتألق في العيد.. تكثيف الاستعدادات داخل حدائق المحافظة

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلنت الإدارة العامة للحدائق المركزية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة على مستوى الأحياء، استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

تفاصيل الاستعدادات

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الإسكندرية، أكد الدكتور أحمد عبد الصمد، مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، أنه تم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة والأحياء، تستهدف الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة، حيث شملت أعمال قص وتهذيب المسطحات الخضراء، وتشكيل الأسوار النباتية، إلى جانب تقليم وتشكيل الأشجار بمختلف الحدائق والميادين العامة، بما يضمن ظهورها بالشكل الحضاري اللائق أمام المواطنين والزائرين.

وقال مدير عام الإدارة العامة للحدائق إن الأعمال تضمنت أيضًا رفع كفاءة الميادين والحدائق العامة، من خلال أعمال الصيانة والتطوير المستمرة، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة لقضاء أوقات ممتعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

في السياق ذاته، أوضح مدير عام الحدائق أنه تم تكثيف أعمال تقليم وتبليط النخيل خاصة في محيط المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد، وذلك لضمان جاهزيتها واستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والمظهر الحضاري.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، لضمان انتظام العمل وسرعة التعامل مع أي ملاحظات، مؤكدًا أن جميع الفرق تعمل بكامل طاقتها لتقديم أفضل مستوى من الخدمات خلال عيد الأضحى المبارك.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة الإسكندرية على تحسين جودة الحياة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، خاصة خلال المناسبات والأعياد.