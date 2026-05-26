في لفتة إنسانية لإدخال البهجة إلى قلوبهم ..محافظ بورسعي يشارك أطفال دار “قد الحياة” فرحة عيد الأضحى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، دار “أطفال قد الحياة”، لمتابعة مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال داخل الدار وتقديم التهنئة بعيد الاضحي المبارك.في إطار جولاته الميدانية وحرصه على مشاركة الأطفال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

رافق المحافظ خلال الجولة السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد، و شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

محافظ بورسعيد يوجه بتنظيم رحلات وأنشطة رياضية وثقافية للأطفال

وخلال الزيارة، حرص محافظ بورسعيد على تقديم التهنئة للأطفال والعاملين بالدار بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتوزيع العيديات على الأطفال، وسط أجواء من البهجة والسعادة وشاركهم الأحاديث الودية والاحتفال بالعيد.

وتفقد المحافظ أقسام الدار وأماكن إقامة الأطفال واطلع على مستوى الخدمات والرعاية الاجتماعية المقدمة لهم، مشيدا بالجهود المبذولة في توفير بيئة آمنة ومتكاملة تساعد على تنمية مهارات الأطفال ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالأطفال داخل مؤسسات الرعاية وتحرص على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، بما يساهم في بناء شخصياتهم ودمجهم بصورة إيجابية داخل المجتمع.

ووجه المحافظ بتنظيم رحلات ترفيهية للأطفال إلى جانب تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية وفنية بصورة دورية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإدخال البهجة والسعادة إلى نفوسهم.

كما أشاد محافظ بورسعيد بجهود القائمين على الدار والعاملين بها، مؤكدا استمرار المحافظة في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لها.