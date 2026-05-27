محافظ دمياط يشهد توزيع اللحوم على الفئات الأولى بالرعاية

شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، توزيع اللحوم على الفئات الأولى بالرعاية، فى إطار المبادرة التى أطلقتها جمعية البر والتقوى المصرية، تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة ، والنائبة عبير رخا عضو مجلس النواب وطارق الشوربجى مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وهنأ محافظ دمياط، الأهالي بعيد الأضحى المبارك، ووجه التحية إلى جمعية البر والتقوى المصرية، مشيدًا بمبادراتها لدعم جهود الدولة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة والسرور فى نفوسهم بالعيد والتخفيف عن كاهلهم.