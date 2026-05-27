وسط المواطنين .. محافظ دمياط يؤدى صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة ميدان الساعة|صور



أدّى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط واللواء هشام رشاد مساعد وزير الداخلية _ مدير أمن دمياط صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة ميدان الساعة بمدينة دمياط، وسط جموع من المواطنين.

حيث أدى الصلاة أيضًا العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والامنية والدينية.

وتضمنت شعائر الصلاة تكبيرات العيد ، وألقى الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف خطبة العيد تحدث خلالها عن عن نعم الله تعالى و وقوف حجاج بيت الله الحرام أمس على جبل عرفات ، وتحدث عن يوم النحر أفضل أيام الدنيا والمنحة التى تولدت من المحنة ودعا المصلين بملء الأعياد بالطاعات وذكر الله.

هذا وقد تبادل " محافظ دمياط " التهانى بمناسبة العيد ، وأعرب عن خالص دعواته أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء واليمن والبركات.