محافظ دمياط يتفقد كورنيش النيل بمدينة فارسكور

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولته اليوم ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، بتفقد كورنيش النيل بمدينة فارسكور وذلك بحضور الأستاذ ميمى السعداوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور..

حيث تابع جاهزية الكورنيش لاستقبال المواطنين باعتباره متنفس هام بالمدينة، ووجه تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية بتلافى عدد من الملاحظات ، وحرص " محافظ دمياط " على التواصل مع المواطنين وهنأهم بقدوم العيد.

واطلع " المحافظ " على استعدادات الوحدة المحلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى طوال أيام العيد.