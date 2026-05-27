محافظ دمياط يشارك أبناء وبنات دور الضيافة بكفر البطيخ فرحتهم بعيد الأضحى

زار الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، صباح اليوم الأربعاء، دور الضيافة بنين وبنات بجمعية توعية المرأة ورعايتها بكفر البطيخ، لمشاركة أبنائه وبناته فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد فوزى، نائب محافظ دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكرى للمحافظة، والنائبة عبير رخا، عضو مجلس النواب، وطارق الشوربجى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد الشبراوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

ووزع المحافظ الهدايا على الأطفال، وحرص على التواصل مع أبناء الدور وتهنئتهم بالعيد، وأكد حرص الجميع على مشاركتهم فرحتهم بالعيد والاطمئنان على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم.

ووجه التحية إلى القائمين على دور الضيافة، وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.