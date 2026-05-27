محافظ دمياط يزور دار البر والتقوى للمسنين ومرضى الزهايمر بدمياط الجديدة

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، زيارة إلى دار البر والتقوى النموذجية للمسنين ومرضى الزهايمر بدمياط الجديدة، لتقديم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، والعميد أركان حرب محمد خليفة، المستشار العسكرى للمحافظة، والنائبة عبير رخا، عضو مجلس النواب، وطارق الشوربجى، مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وأجرى محافظ دمياط حديثاً ودياً مع نزلاء الدار، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم، كما هنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك، وقدم لهم الهدايا فى أجواء سادتها الود والمحبة.

وأعرب الدكتور حسام الدين فوزى عن سعادته بتواجده اليوم وسط الآباء والأمهات، مؤكدًا تقدير المحافظة البالغ لهم وحرصها على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم.