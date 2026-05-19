6 أخطاء أثناء تشغيل التكييف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تدري

مع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ خلال الأيام الحالية، يزداد الاعتماد على أجهزة التكييف والمراوح بشكل كبير داخل المنازل والمكاتب، وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

لكن يمكن تقليل الاستهلاك بشكل ملحوظ عبر مجموعة من السلوكيات البسيطة والفعالة، دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنزل أو المكتب.





أفضل الطرق لتشغيل التكييف مع ترشيد الاستهلاك

إليك أفضل الطرق والنصائح لتشغيل تكييف الهواء في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مع الحفاظ على عدم ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية وترشيد الاستهلاك:

1. استخدام مروحة قبل تشغيل التكييف

ضع مروحة في الغرفة قبل تشغيل التكييف للتخلص من الهواء الساخن المتراكم، مع استمرار تشغيل المروحة لحين الوصول إلى درجة البرودة المطلوبة.



يمكن بعد ذلك فصل التكييف لمدة نصف ساعة إلى ساعة كاملة، والاستمتاع بالهواء البارد المتجمع في الغرفة.

2. ضبط التكييف على درجة حرارة مناسبة

ينصح بضبط التكييف على درجة حرارة 25 درجة مئوية، فهي درجة مثالية توفر التبريد المريح وتقلل من الضغط على الجهاز، مما يخفض استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.



وتوصي الدراسات بأن تكون درجة الحرارة بين 24 و26 درجة مئوية لتحقيق التوازن بين الراحة والكفاءة.

3. الاستمرار في تشغيل المروحة بجانب التكييف

استمرار تشغيل المروحة أمام التكييف أو بجانبه يساعد على توزيع الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة بسرعة أكبر، مما يزيد من نسبة الشعور بالبرودة ويسمح بتشغيل التكييف لفترات أقل، وبالتالي انخفاض استهلاك التكييف للكهرباء.

4. إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام

يجب التأكد من غلق كافة النوافذ والأبواب بإحكام تام أثناء تشغيل التكييف لمنع تسريب الهواء البارد إلى الخارج، ودخول الهواء الساخن من الخارج، مما يضطر التكييف للعمل بجهد أكبر واستهلاك طاقة أعلى للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة.

5. اختيار قدرة تكييف مناسبة لمساحة الغرفة

يجب أن تكون قدرة التكييف (مقاسه بوحدة الحرارة البريطانية BTU) متناسبة مع مساحة الغرفة التي يتم تبريدها.



التكييف الأصغر من المساحة يعمل بشكل مستمر دون الوصول إلى درجة التبريد المطلوبة، بينما التكييف الأكبر من المساحة يستهلك طاقة زائدة.



القدرة المناسبة توصل إلى درجة التبريد المطلوبة في أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

6. تنظيف الفلاتر والوحدة الخارجية بانتظام

قبل تشغيل جهاز التكييف وبشكل دوري (كل أسبوعين إلى شهر)، يجب تنظيف الفلتر الداخلي (الفلتر الهوائي) والوحدة الخارجية (المكثف) من الأتربة والغبار والأوساخ.





الفلاتر النظيفة تضمن تدفق الهواء بسلاسة، مما يقلل استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 5% و15%، ويزيد من كفاءة الجهاز وعمره الافتراضي.

طرق إضافية لتخفيض فاتورة الكهرباء

بالإضافة إلى النصائح السابقة، إليك 6 طرق فعالة لتخفيض فاتورة الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة:

1. استخدام الأجهزة الكهربائية في أوقات غير الذروة

تشغيل الأجهزة عالية الاستهلاك مثل الغسالة، والمكواة، وغسالة الأطباق، والمجفف الكهربائي في ساعات المساء المتأخرة أو الصباح الباكر جدًا يساعد في تقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، وقد يساهم أيضًا في تقليل الاستهلاك غير المباشر، خاصة في حالة تطبيق نظام الشرائح الزمنية.

2. التحول إلى اللمبات الموفرة للطاقة (LED)

استبدال اللمبات التقليدية (المتوهجة والفلورسنت القديمة) باللمبات الموفرة للطاقة (LED) يمكن أن يقلل من استهلاك الكهرباء الخاص بالإضاءة بنسبة تتراوح بين 75% و85%، خاصة في المنازل التي تعتمد على الإضاءة لفترات طويلة خلال اليوم.

3. فصل الأجهزة غير المستخدمة تمامًا

حتى في وضع الإيقاف (Standby)، تستهلك بعض الأجهزة الكهربائية طاقة كهربائية (ما يُعرف بـ "الاستهلاك الوهمي" أو Vampire Power).



يفضل فصل الشواحن (الهواتف، اللاب توب، الأجهزة اللوحية)، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الراوتر، وأجهزة الكمبيوتر، والميكروويف عند عدم استخدامها لفترات طويلة.

4. استخدام التهوية الطبيعية بدلاً من التكييف

في فترات الصباح الباكر (قبل الساعة 9 صباحًا) أو في ساعات الليل المتأخرة (بعد الساعة 10 مساءً)، يمكن الاعتماد على فتح النوافذ والاستفادة من التهوية الطبيعية وحركة الهواء البارد بدلاً من تشغيل التكييف، خاصة مع تحسن حركة الهواء في هذه الفترات، مما يساعد في تقليل ساعات تشغيل التكييف اليومية.



5. الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الكهربائية

تنظيف فلاتر التكييف بانتظام (كما ذكرنا)، وفحص الأجهزة الكهربائية الأخرى (الثلاجة، الغسالة، السخان الكهربائي) يساعد على تحسين كفاءتها وتقليل استهلاك الطاقة.



الأجهزة غير النظيفة أو التي تعاني من أعطال بسيطة تستهلك كهرباء أكثر لتقديم نفس الأداء.

6. عزل الحرارة عن المنزل

استخدام ستائر معتمة أو عاكسة للحرارة على النوافذ التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وإغلاقها خلال ساعات الذروة (12 ظهرًا - 4 عصرًا)، يساعد في تقليل اكتساب الحرارة داخل المنزل، مما يقلل الحاجة إلى تشغيل التكييف لفترات طويلة.