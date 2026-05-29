وسط أجواء الفرحة .. مجازر الوادي الجديد تستقبل 125 أضحية في ثالث أيام العيد

أكد الدكتور عصام محمد الكومي، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز المحافظة خلال ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتورة حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، وفي إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقديم الخدمات البيطرية للمواطنين بالمجان وضمان سلامة اللحوم المعروضة للاستهلاك الآدمي.



وقال الدكتور عصام الكومي: إن مديرية الطب البيطري دفعت بكافة الأطقم البيطرية والإشرافية داخل المجازر الحكومية، مع تكثيف أعمال المتابعة اليومية والتواجد المستمر للأطباء البيطريين خلال عمليات الذبح، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري أن مجازر المحافظة شهدت اليوم إقبالًا ملحوظًا من المواطنين لذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية، في ظل ما تقدمه الدولة من تيسيرات وخدمات مجانية، موضحًا أن عدد الأضاحي التي تم ذبحها اليوم بلغ 125 أضحية بمختلف مراكز المحافظة، مع إجراء الكشف البيطري الكامل على جميع الأضاحي قبل وبعد الذبح للتأكد من صلاحيتها وسلامتها.

وأوضح الكومي أن فرق الطب البيطري تواصل أعمال التطهير والنظافة الدورية داخل المجازر، إلى جانب متابعة التخلص الآمن من المخلفات حفاظًا على البيئة والصحة العامة، مؤكدًا أن العمل يسير بصورة منتظمة وسط التزام كامل بالإجراءات الصحية والوقائية.

وأشار إلى أن المجازر شهدت أجواءً من الفرحة والسعادة بين المواطنين خلال أداء شعائر الذبح، لافتًا إلى أن المديرية مستمرة في تقديم خدماتها على مدار أيام العيد تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة، بما يضمن راحة المواطنين وسلامة اللحوم المتداولة.

وفي ختام تصريحاته، تقدم الدكتور عصام محمد الكومي بخالص التهنئة إلى أبناء محافظة الوادي الجديد والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.