عبدالله السعيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسموحة

حصل عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء مباشرةً.

نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة ينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة يحتل المركز السابع.