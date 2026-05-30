أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم السبت

شهدت أسواق السلع الغذائية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 30 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وسط توافر كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمحال التجارية والأسواق المختلفة، بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية ويعزز استقرار حركة البيع والشراء.

وتعد الحبوب والبقوليات من السلع الغذائية الرئيسية التي تعتمد عليها الأسر بصورة يومية، لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة، فضلًا عن دورها في إعداد العديد من الوجبات التقليدية التي تحظى بإقبال واسع داخل المحافظة.

وسجلت أسعار السلع الأساسية استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الأرز بين 38 و45 جنيهًا، والمكرونة بين 35 و45 جنيهًا، فيما سجلت زجاجة الزيت أسعارًا تراوحت بين 70 و115 جنيهًا حسب النوع والحجم، كما بلغ سعر كيلو السمن ما بين 90 و350 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدقيق بين 18 و40 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل السكر من 28 إلى 45 جنيهًا للكيلوجرام.

وفي قطاع البقوليات، سجل الفول البلدي أسعارًا تراوحت بين 50 و80 جنيهًا للكيلوجرام، والفول المدشوش بين 60 و80 جنيهًا، والفول المجروش المستورد بين 50 و70 جنيهًا، بينما تراوح سعر الفول أبو جبة بين 40 و60 جنيهًا، وفول الصويا بين 70 و85 جنيهًا.

كما سجل العدس الأصفر من 50 إلى 70 جنيهًا للكيلوجرام، والعدس أبو جبة من 50 إلى 60 جنيهًا، والعدس الصحيح والأحمر من 50 إلى 70 جنيهًا، فيما تراوح سعر الفاصوليا البيضاء بين 60 و80 جنيهًا، والفاصوليا الحمراء بين 50 و80 جنيهًا، والفاصوليا الصفراء بين 60 و90 جنيهًا للكيلوجرام.

وسجل الحمص المصري من 50 إلى 80 جنيهًا، والحمص المستورد من 55 إلى 70 جنيهًا، بينما تراوح سعر الترمس الحلو والمر بين 40 و60 جنيهًا، والبازلاء المجففة بين 40 و60 جنيهًا للكيلوجرام.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد انتظامًا في عمليات التوريد وتوافرًا للسلع الأساسية دون نقص، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أن الإقبال يتركز على الفول والعدس والأرز والزيوت باعتبارها من السلع الأكثر استهلاكًا داخل المنازل.

وتواصل الجهات الرقابية والغرفة التجارية بالمحافظة متابعة الأسواق بصورة دورية لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.