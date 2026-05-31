إطلاق برنامج “من ماسبيرو”.. توثيق لذاكرة الإعلام المصري بروح جديدة

أعلن القائمون على برنامج “من ماسبيرو” عن انطلاقه ضمن احتفالات عيد الإعلاميين، مؤكدين أنه يأتي ليعكس فلسفة إعلامية جديدة تعتمد على الاقتراب من الناس وإحياء الذاكرة الإعلامية بروح بسيطة وإنسانية.

وأوضح محمود التميمي، المشرف على البرنامج، أن اختيار إطلاق البرنامج في هذا التوقيت يحمل دلالة رمزية كبيرة، باعتبار عيد الإعلاميين مرتبطًا بتاريخ الإذاعة المصرية التي انطلقت عام 1934، مشيرًا إلى أن ماسبيرو يمثل الأصل الحقيقي للإعلام المصري ومنصة لتشكيل الوعي العام عبر عقود طويلة.

وأضاف “التميمي” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن البرنامج يقوم على شعار “من الناس.. لكل الناس”، موضحًا أن الفكرة تعتمد على تقديم محتوى مستمد من قصص الواقع اليومي للمواطنين، مع الحرص على تمثيل مختلف فئات المجتمع دون تمييز، بما يعزز فكرة العدالة في الخطاب الإعلامي.

وأشار إلى أن التتر والموسيقى الخاصة بالبرنامج من تأليف الموسيقار تامر كروان، مؤكدًا أنها تعكس الهوية المصرية وتعزز الطابع الإنساني للبرنامج، إلى جانب اعتماد شكل بصري يضم وجوهًا مصرية حقيقية من مختلف الفئات.

وكشف التميمي، أن البرنامج سيعتمد على استلهام أسماء فقرات من أرشيف البرامج الإذاعية والتلفزيونية الشهيرة في ماسبيرو، مثل “حديث المدينة” و“نادي السينما”، في إطار تكريم رموز الإعلام المصري وتقديم تحية وفاء للأجيال السابقة.